Unterhaltung

Wie schnell ging das denn?: Boris Beckers Tochter Anna ist erwachsen

Die Geburt von Boris Beckers unehelicher Tochter Anna Ermakova machte international Schlagzeilen. Ob man es glaubt oder nicht: Ganze 18 Jahre ist das bereits her. Ermakova feiert nun ihre Volljährigkeit - so wie es aussieht, ohne ihren Papa.

Heute feiert Anna Ermakova, die uneheliche Tochter von Tennislegende Boris Becker, ihren 18. Geburtstag. Das nach ihren eigenen Worten jedoch eher im kleinen Kreis. "Nach der Schule werde ich mit meiner Mutter zu Abend essen und dann mit meinen Freunden feiern", erklärte sie in einem Interview mit RTL. Über ihren berühmten Vater sprach sie dabei nicht.

Der Sender sprach mit Anna Ermakova im Haus ihrer Mutter in London. Sie habe bisher noch keine Geschenke oder Glückwünsche erhalten, erklärte sie dabei. "Meine Freunde sind aber auch noch gar nicht wach", so Anna Ermakova. In London war es zum Zeitpunkt des Gesprächs am Donnerstagmorgen erst kurz nach sieben Uhr.

Becker wie aus dem Gesicht geschnitten

Im Laufe der Jahre hat sich die im Jahr 2000 geborene Anna Ermakova zu einer hübschen jungen Frau mit außergewöhnlichem Aussehen gewandelt. Ihre leuchtend roten Haare, ihre vollen Lippen sowie die großen Augen sind ihr Alleinstellungsmerkmal. Sie mag ihrem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten sein, doch die Model-Gene hat sie ganz klar von ihrer Mutter Angela Ermakova.

Das aus Russland stammende britische Model Angela Ermakova wurde 1999 als Beckers "Besenkammer-Affäre" berühmt. Deshalb geisterte, noch bevor Anna überhaupt auf der Welt war, ihre Geschichte bereits durch die Presse auf der ganzen Welt. Die Ehe von Becker mit seiner damaligen - ebenfalls schwangeren - Ehefrau Barbara zerbrach daraufhin.

"Nicht von Herzen"

Der ehemalige Tennisprofi leugnete die Vaterschaft seiner einzigen Tochter zunächst. Erst durch eine Klage gab Becker die Vaterschaft zu und erklärte sich zu Unterhaltszahlungen bereit. Seitdem äußert er sich stets regelmäßig und positiv, aber nie allzu persönlich über Anna. In einem Interview mit der Zeitschrift "Gala" deuteten 2015 auch Anna und Angela Ermakova ein eher distanziertes Verhältnis zu Becker an.

Von einem guten Verhältnis zu sprechen, "würde nicht von Herzen kommen", sagte sie damals. Ein gern gesehener Gast in ihrem Haus, das in London nur 20 Minuten von Beckers Wohnort entfernt ist, sei ihr Vater zu diesem Zeitpunkt nicht gewesen. "Wir möchten ehrlich sein. Deshalb sage ich: Es wird diese Einladung zu diesem Zeitpunkt nicht geben", so Mutter Angela in dem "Gala"-Gespräch vor drei Jahren. Ob sie Boris gelegentlich sehe, dürfe sie nicht beantworten. "Es gibt rechtliche Gründe, warum wir darüber nicht reden können. Immer noch nicht."

Der Traum vom Modeln

Wie das wahre Verhältnis der drei derzeit ist, wissen wohl nur Vater, Mutter und Tochter selbst. Abgesehen davon hat sich Anna Ermakova inzwischen ihren Traum von der Model-Karriere erfüllt. Mit 14 Jahren gab sie ihr Laufsteg-Debüt auf der Berliner Fashion Week. Sie durfte für das Label Riani die Show eröffnen. "Das hier ist ein absoluter Traum, der für mich in Erfüllung gegangen ist. Alle meine Freundinnen träumen von einer solchen Chance. Alles ging so unwahrscheinlich schnell bei mir", erzählte sie damals der "Bild"-Zeitung.

Auf ihrem Instagram-Account folgen der rothaarigen jungen Frau mit den wilden Locken über 15.000 Menschen. Dort präsentiert Anna nicht nur Fotos von ihren Modeljobs, sondern auch Einblicke in ihr lange vom Licht der Öffentlichkeit abgeschirmtes Privatleben. Auf dem Kanal finden sich Fotos mit ihren Freundinnen, Bikinischnappschüsse oder auf Reisen entstandene Bilder. Nur selten ist ihre sonst allgegenwärtige Mutter Angela Ermakova zu sehen.

Inzwischen scheint Anna Ermakova zu einer selbstbewussten jungen Frau herangereift zu sein. Und vielleicht steht ihr mit ihrer Volljährigkeit und ihrem außergewöhnlichen Look ja nun eine dauerhafte Karriere als Model bevor.

Quelle: n-tv.de