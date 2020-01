Für die meisten Menschen ist es eine einschneidende Erfahrung: der erste Kuss. Auch heute gefeierte Hollywood-Stars haben sie in ihrer Kindheit oder Jugend irgendwann mal gemacht. Brad Pitt verrät in einem Interview, wie es bei ihm war - und was danach geschah.

US-Schauspieler Brad Pitt hat einen Einblick in seine ersten Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht gegeben. Der Hollywood-Start erzählt im Gespräch mit dem amerikanischen "W"-Magazin von seinem ersten Kuss, den er bereits in jungen Jahren erlebt hat. "Sie hieß Lisa. Es war in ihrer Garage. Vierte Klasse. Sie lebte eine Straße weiter und ich rannte danach heim", schildert Pitt die Begebenheit.

Weiter verrät der heute 56-Jährige, wie er sich kurz davor gefühlt hatte: "Ich war ziemlich aufgeregt - die Erwartung war ein bisschen nervenaufreibend. Einige Kinder hatten es schon getan."

Der "Once Upon a Time... in Hollywood"-Star erinnert sich zudem, dass er nicht immer Schauspieler werden wollte. So habe er sich vorgestellt, wie es wohl als Rockstar sei, "aber ich konnte weder singen noch Instrumente spielen". Stattdessen wollte er dann wie der Draufgänger Evel Knievel oder wie Boxlegende Muhammad Ali werden.