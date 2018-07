Unterhaltung

"Es war ein langer Weg": Brigitte Nielsen erklärt ihre Schwangerschaft

Die Nachricht, dass Brigitte Nielsen mit 54 Jahren noch einmal schwanger ist, sorgte für einiges Kopfschütteln. Manche hielten ihre Babybauch-Fotos gar für einen Fake. Nun ist Tochter Frida da - und die Schauspielerin spricht über ihr neues Mutterglück.

Im Juni hat Brigitte Nielsen ihr fünftes Kind zur Welt gebracht. Tochter Frida ist der erste gemeinsame Nachwuchs der dänischen Schauspielerin mit ihrem fünften Ehemann Mattia Dessi. Über ihre späte Schwangerschaft spricht die 54-Jährige nun erstmals im Interview mit dem US-Magazin "People".

"Es war ein langer Weg. Was ich anderen Frauen mitgeben will, ist, dass alles möglich ist. Aber man muss realistisch bleiben. Es gab eine Menge Enttäuschungen", erklärt Nielsen. Als sie im Alter von 40 Jahren ihren heutigen Ehemann getroffen habe, habe sie in weiser Voraussicht einige ihrer Eizellen einfrieren lassen, so die Schauspielerin weiter. Dessi ist 15 Jahre jünger als sie.

14 Jahre Warten

Die Chance, tatsächlich mit ihren eigenen Eizellen schwanger zu werden, hätte lediglich bei drei bis vier Prozent gelegen. So habe es also tatsächlich 14 Jahre gedauert, bis das Unterfangen zum Erfolg gebracht werden konnte. "Mein Ehemann und ich haben darauf so viele lange Jahre gewartet. Endlich habe ich meine kleine Prinzessin", erklärt Nielsen.

Mit Blick auf ihre Mutterrolle bewertet Nielsen ihr Alter sogar positiv. "Ich bin geeigneter dafür, weniger frustriert und habe keine Angst. Ich weiß genau, was ich mit ihr machen muss und wo ich im Leben stehe", erklärt sie. Die Schwangerschaft sei einfach gewesen, ebenso wie der Kaiserschnitt. Sie habe die ersten Wochen mit Töchterchen Frida bereits sehr genossen.

Ehe Nummer 5

Nielsen und Dessi sind seit rund zwölf Jahren verheiratet. Für die 54-Jährige ist es bereits die fünfte Ehe. Mit ihrem ersten Mann, dem Musiker Kasper Winding, mit dem sie von 1983 bis 1984 verheiratet war, hat Nielsen einen Sohn. Ihre darauffolgende Ehe mit Action-Ikone Sylvester Stallone hielt von 1985 bis 1987.

Kurz darauf bekam sie einen weiteren Sohn mit dem ehemaligen American-Football-Spieler Mark Gastineau. Es folgte die Ehe mit dem französischen Fotografen Sebastian Copeland von 1990 bis 1992. Zwischen 1993 und 2005 war Nielsen schließlich mit dem ehemaligen Rennfahrer Raoul Meyer-Ortolani verheiratet, mit dem sie ebenfalls zwei Söhne hat.

Quelle: n-tv.de