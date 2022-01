Für Britney Spears sind es Wochen, in denen sie mit den Gefühlen ihrer Familie gegenüber ringt und sich vor allem über Instagram Ausdruck verschafft.

Während nach überstandenem Vormundschafts-Prozess gemunkelt wird, dass Britney Spears möglicherweise einen neuen Song in der Mache hat, ringt die Sängerin online noch sehr mit dem Verhältnis zu ihrer Familie - und macht auf Instagram einen deutlichen Schritt weg von ihrer Schwester.

Wenige Wochen nach dem Ende ihrer Vormundschaft zeigt Britney Spears erneut, wie enttäuscht sie von ihrer Familie ist - auch von ihrer jüngeren Schwester Jamie Lynn. Zum Jahreswechsel veröffentlichte die 40-jährige Sängerin nicht nur ein sinnbildliches Video freigelassener Vögel bei Instagram, sie folgt nun offenbar auch nicht mehr ihrer Schwester. Wann genau sie der 30-jährigen Jamie Lynn entfolgt ist, ist nicht bekannt. Momentan hat Spears noch 46 Accounts abonniert, darunter vor allem Kolleginnen und Kollegen wie Billie Eilish, Elton John, Madonna, Lady Gaga, Adele und das Profil ihres Verlobten Sam Asghari.

Erst vor knapp einer Woche hatte Spears bei Instagram erklärt, wie sehr ihre Familie ihr in den vergangenen Jahren wehgetan hatte. "Aus jedem Winkel wurde ich ohne Grund verletzt", erklärte die Sängerin in dem Beitrag. Spears sei deshalb in eine Art Schock verfallen und habe die Realität innerlich nicht wahrhaben wollen. "Es war wirklich zu viel, um damit klar zu kommen." Ihre Familie habe sie "blamiert und verletzte mich zutiefst".

Im November hatte ein US-Gericht die Vormundschaft über Spears aufgehoben, der sie mehr als 13 Jahre lang unterstand. Ursprünglich war die Sängerin Anfang 2008 entmündigt worden. Nun kann die Sängerin, die 1998 mit ihrem ersten Hit "... Baby One More Time" über Nacht weltweit berühmt wurde, erstmals seit 13 Jahren wieder ihre eigenen persönlichen, medizinischen und finanziellen Entscheidungen treffen.

Kommt ein neuer Song?

Es kann gut sein, dass dieser Umstand sie dazu veranlasst, 2022 wieder zu ihren Wurzeln zurückzukehren und mit musikalischen Auftritten die Schlagzeilen zu bestimmen. Seit sie vor wenigen Tagen ein Video bei Instagram postete, in dem sie vor einem Spiegel stehend Gesangsübungen macht, wird vermutet, dass sie 2022 einen neuen Song veröffentlichen will. Zuvor hatte sie angekündigt, nicht mehr performen zu wollen, solange ihr Vater noch die Kontrolle über sie und ihr Leben habe.