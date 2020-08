Britney Spears hat keine Kontrolle über ihr Leben, seit ihr Vater vor zwölf Jahren ihre Vormundschaft übernommen hat. Erst 2019 zog sich Jamie Spears teilweise zurück. Gegen ein erneutes Konservatorium wehrt sich die Sängerin nun mit allen Mitteln.

Ex-Kinderstar Britney Spears ist 38 Jahre alt und hat fast keine Kontrolle mehr über ihr eigenes Leben. Das betrifft ihr Geld, der Zeit, die sie mit ihren Kindern verbringt, und die Musik, die sie macht. Der Grund dafür ist, dass sie seit ihrem Zusammenbruch vor zwölf Jahren unter einem Konservatorium steht, das ihrem Vater Jamie Spears und ihrem Anwalt Andrew Wallet nahezu vollständige Kontrolle über ihr Leben gibt.

Im vergangenen Jahr legte zunächst Wallet, später auch Jamie dieses Amt nieder. Letzterer aus "persönlichen, gesundheitlichen Gründen". Nun scheint es, als wolle der 69-Jährige die Aufgabe wieder übernehmen. Die Sängerin wehrt sich gerichtlich gegen ihren Vater als erneuten Vormund. Wie das "People"-Magazin berichtet, reichte Spears am Dienstag einen entsprechenden Antrag bei Gericht ein.

Sie sei "entschieden dagegen", soll es in dem Schriftstück heißen. Vielmehr solle die professionelle Vormundschaftexpertin Jodi Montgomery, an die Jamie Spears die Aufgabe 2019 übergab, diese Rolle weiterhin übernehmen und sowohl Spears Finanzen sowie auch ihre sonstigen Angelegenheiten für sie regeln.

Ohne Vormund geht nichts

Des Weiteren soll sich die 38-jährig Sängerin zwar wünschen, dass Montgomery die Vormundschaft auf Dauer übernimmt - diese Aufgabe soll die Verwalterin in Zukunft aber nicht mehr allein, sondern gemeinsam mit einem spezialisierten Treuhänder für Unternehmen ausführen. Dies sei dem geänderten Lebensstil von Spears geschuldet, die in den letzten Jahren ihre Karriere wieder massiv ankurbeln konnte.

Darüber hinaus wolle Spears sich nicht das Recht nehmen lassen, die Auflösung der angeordneten Vormundschaft in Zukunft juristisch angreifen zu können. Zu den Aufgaben der Vormundschaft zählt neben den behördlichen und finanziellen Dingen auch die Sicherstellung der medizinischen Versorgung für die betreffenden Personen. So besitzt derzeit Montgomery Einblick in sämtliche medizinischen Dokumente und darf sogar mit den Ärzten direkt kommunizieren.

Auch ihr Privatleben betrifft die Vormundschaft. Spears darf ohne Einwilligung weder heiraten noch Kinder kriegen oder ihre beiden Söhne, die sie mit Ex-Mann Kevin Federline hat, besuchen. Das Autofahren ist ihr ebenfalls verwehrt, da der Vormund sie bei Bedarf zwingen darf, Medikamente zu nehmen, die das Fahrvermögen einschränken. Als sie sich im vergangenen Jahr dennoch hinters Steuer setzte und von Paparazzi mit ihrem Freund vor einem Schnellrestaurant abgelichtet wurde, ließ sie ihr Vater vorübergehend in eine Klinik einweisen.

Jamie Spears gab seine Vormundschaft Ende 2019 an Montgomery ab. Zwischen ihm und einem seiner Enkel soll es im Haus von Britney Spears kurz zuvor zu einem Streit gekommen sein, bei dem der Großvater handgreiflich wurde und die Polizei gerufen werden musste. Zuletzt wurde die Vormundschaft für Spears im Mai bis zum 22. August verlängert. Ein Gericht in Kalifornien wird nun entscheiden, wie es in Zukunft weitergeht.

Fans sind besorgt

Besorgte Fans der Sängerin haben sich zu einer wachsenden Bewegung zusammengetan, die mit dem Hashtag FreeBritney geführt wird. Oft treffen sie sich vor dem Gerichtsgebäude, wenn die Sängerin vorgeladen wird. Angeheizt wird ihre Sorge um die 38-Jährige durch Beiträge wie seltsamer Tänze auf ihrem Instagram-Account. Viele Fans sehen ihre Posts als Hilferuf. Auf den vielen Bildern, die sie gleich mehrfach teilt, wirke sie nervös, verstört und verrückt, heißt es. Auch Spears' Mutter scheint sich der Bewegung angeschlossen zu haben. Ihr "gefallen" viele ihrer Beiträge.

Seit einigen Monaten bitten Fans den Popstar zudem, anhand der Kommentare ihrer vielen täglichen Instagram-Posts zu sagen, ob sie Hilfe benötigt. Bislang hat sie diese Bitten zwar nie direkt beantwortet, aber in einigen Fällen korrelierten ihre Beiträge scheinbar mit der Aufforderung, ein bestimmtes Bild zu veröffentlichen, wenn sie Hilfe braucht.

Das war zuletzt vor wenigen Wochen der Fall: Nachdem ein Fan sie auf Instagram und in einem Tiktok-Video dazu aufgerufen hatte, in ihrem nächsten Instagram-Video Gelb zu tragen, falls sie Hilfe brauche, postete Spears wenige Tage später ein Video von sich in einem gelben Croptop. "HEILIGER, HEILIGER MIST!!!!!!", schrieb sie zu dem kurzen Clip. "Mein Florist hat mich heute mit einem Blumenarrangement überrascht, das er in verschiedenen Farben gestaltet hat. Ich war so aufgeregt, dass ich mein gelbes Lieblingshemd angezogen habe und es TEILEN musste."