Frohe Botschaft zum Jahreswechsel: Cameron Diaz ist zum ersten Mal Mutter geworden. In einer Neujahrsbotschaft verkündet die Schauspielerin gemeinsam mit ihrem Ehemann, dass sie eine Tochter bekommen hätten. Sehr viel mehr geben die frischgebackenen Eltern allerdings nicht preis.

Die US-amerikanische Schauspielerin Cameron Diaz läutet das neue Jahr mit einer besonderen Mitteilung auf Instagram ein: Sie und ihr Ehemann Benji Madden sind Eltern eines Mädchens geworden. "Wir sind so glücklich, gesegnet und dankbar, dieses neue Jahrzehnt damit zu beginnen, die Geburt unserer Tochter Raddix Madden zu verkünden", schreibt die 47-Jährige, für die es - genauso wie für ihren Ehemann - das erste Kind ist. "Sie hat sofort unsere Herzen erobert und unsere Familie vollständig gemacht."

Das Posting auf Instagram zeigt allerdings kein Bild des Neugeborenen. Die frischgebackenen Eltern wollten die Privatsphäre ihrer Tochter schützen, deshalb werde es keine weiteren Details oder Bilder von ihr geben, schreibt Diaz weiter. Nur die Tatsache, dass die Kleine "sehr sehr süß" ist, teile sie gerne.

Nachdem sie als Model gearbeitet hatte, begann Diaz ihre Schauspielkarriere 1994 mit dem Film "Die Maske", als sie zum ersten Mal auf der Leinwand zu sehen war. Einem breiten Publikum wurde sie außerdem mit den Hollywood-Streifen "Die Hochzeit meines besten Freundes" und "Verrückt nach Mary". Später feierte sie Erfolge mit "3 Engel für Charlie" und "Super süß und super sexy". Vor einigen Jahren hat Diaz eine Auszeit von der Leinwand genommen. Das letzte Mal war sie 2014 als böse Pflegemutter in dem Musical-Drama "Annie" zu sehen. In einem Interview im vergangenen Jahr sagte sie, sie wolle sich anderen Projekten widmen.

Der 40-jährige Benji Madden, mit Diaz seit 2015 verheiratet, ist als Gitarrist der Band Good Charlotte ("Lifestyles of the Rich and Famous") bekannt. Vor ihrer Ehe mit Madden war Diaz mit dem Baseballer Alex Rodriguez liiert. Zuvor hatte sie außerdem Beziehungen mit den Schauspielern Matt Dillon und Jared Leto. Auch mit dem Sänger Justin Timberlake war sie mehrere Jahre zusammen.