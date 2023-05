Wirklich subtil war ihr Auftritt in New York nicht: Cara Delevingne.

Bei der jährlichen "Parsons"-Veranstaltung handelt es sich ja eigentlich um einen Benefiz-Event. Doch wer sagt, dass man sich hier nicht auch optisch in Szene setzen dürfte? Und so nutzt Cara Delevingne die Gunst der Stunde, um aufzufallen - aber so richtig.

Während Heidi Klum gerade bei den Filmfestspielen in Cannes einen offenherzigen Auftritt hingelegt hat, zog ein anderes Model mehrere Tausend Kilometer entfernt ebenfalls die Blicke auf sich: Cara Delevingne. So präsentierte sich die 30-Jährige auf dem roten Teppich der 74. jährlichen "Parsons" Benefizveranstaltung in New York ohne Bluse und BH in einem blauen Hosenanzug. An ihrem XXL-Dekolleté konnte so kaum jemand vorbeisehen.

Das elegante und doch ausgefallene Outfit war mit integrierten Handschuhen und einem großen blau-silbernen Knopf ausgestattet, der die Jacke schloss und Delevingnes Taille betonte. Mit spitzen, glitzernden Kristall-Slippern verlieh die Britin ihrem Outfit zusätzlichen Glanz.

Den dunkelblonden Bob mit Pony hatte Delevingne glatt gestylt. Beim Make-up betonte sie ihre Augen mit blauem Lidschatten und akzentuierten Brauen. Der nudefarbene Lippenstift rundete den Look ab.

Feier und Preisvergabe

Die "Parsons School of Design" ist eine renommierte Designhochschule in New York. An ihr werden etwa Kurse in Innenarchitektur, Mode- oder Grafikdesign angeboten. Mit der alljährlichen Benefizveranstaltung soll der Einfluss von Mode, Design und Kunst in der Gesellschaft gewürdigt werden. Die im Rahmen des Events eingesammelten Spenden sollen Studentinnen und Studenten zugutekommen, die sich die Ausbildung an der Schule ohne Unterstützung nicht leisten könnten.

Zudem werden bei der Veranstaltung Preise an Personen vergeben, in denen "Parsons" Inspirationsquellen für den Design-Bereich sieht. In diesem Jahr wurden das britische Model Naomi Campbell, der französische Modedesigner Olivier Rousteing und der CEO der Nobelkaufhauskette "Neiman Marcus", Geoffroy van Raemdonck, ausgezeichnet. Und wer weiß? Vielleicht steht ja auch Cara Delevingne in einem der kommenden Jahre auf der Award-Liste.