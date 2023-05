Nach einem Besuch in München am vergangenen Wochenende sind Heidi Klum und Tom Kaulitz jetzt in Cannes angekommen. Auf dem roten Teppich der Filmfestspiele präsentiert sich die Moderatorin in einer gelben Robe, die nicht ganz so sicher sitzt, wie sie wohl dachte.

"Germany's next Topmodel"-Chefin Heidi Klum passierte ein kleiner Fauxpas auf dem roten Teppich der Filmfestspiele in Cannes. Als sie die Arme in ihrem gewagten gelben Cut-Out-Kleid bei der Premiere des französischen Films "La Passion De Dodin Bouffant" hochhob, um das fließende Cape angemessen in Szene zu setzen, verrutschte das Top und gab einen Blick auf ihre Nippel frei.

Zu dem Plissee-Kleid mit kristallbesetzter Schulterpassage und hohem Beinschlitz von Zuhair Murad aus der Couture-Kollektion für das Frühjahr 2023 kombinierte Klum ein Paar durchsichtige Heels. Die Haare trug sie offen, das Make-up war dezent.

Heidi Klums Ehemann, Musiker Tom Kaulitz, ist ebenfalls in Cannes dabei. In dem südfranzösischen Städtchen an der Côte d'Azur hatten die beiden mit einem gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich im Mai 2018 ihre Liebe öffentlich gemacht. 2019 feierten sie vor Capri Hochzeit.

Paar auf "Europatour"

Aktuell sind Heidi Klum und Tom Kaulitz, die eigentlich in Los Angeles leben, viel in Europa unterwegs. Am vergangenen Wochenende war das Paar beispielsweise in München, um seinem Lieblingsverein FC Bayern München zuzujubeln, der allerdings trotzdem gegen den RB Leipzig verlor. Anschließend stand noch ein Abstecher ins Hofbräuhaus und später in den Club P1 auf dem Programm.

In wenigen Tagen steht für die 49-jährige Klum ein runder Geburtstag an. Wo sie den feiern wird, ist zwar noch unklar, sicher ist aber, dass sie ihren Ehemann mit der Planung der Party beauftragt hat.

Das verriet sie bei der Premiere der neuen Staffel von "America's Got Talent" dem Online-Magazin "Entertainment Tonight". Außerdem sagte sie dort am Rande des roten Teppichs zu ihrem Geburtstag: "Um ehrlich zu sein, wird diese Zahl meinen Weg oder das, was ich tue, nicht verändern. Für mich ist das nur eine Zahl. Innerlich fühle ich mich nicht wie 50." Dort sei sie eher 25. "Mein Ehemann ist 33, und ich habe mehr Energie als er", so die Moderatorin.