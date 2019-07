Dieser Anblick von Cardi B blieb den Fans in Indianapolis verwehrt.

Eigentlich soll Cardi B am Abend im US-Bundesstaat Indiana auf der Bühne stehen. Wenige Minuten vor dem Startschuss dann aber der Schock für alle Fans der Rapperin: Das Konzert muss aus Sicherheitsgründen abgesagt werden.

Am Dienstagabend sollte Cardi B ein Konzert in Indianapolis spielen. Doch während sich die Ticketinhaber bereits auf das Event freuten und zum Teil sogar schon in der Halle angekommen waren, kam kurz vor dem Start der Show der Dämpfer: Der Auftritt wurde aus Sicherheitsgründen abgeblasen.

Das Indianapolis Metropolitan Police Department twitterte dazu: "An diesem Abend war ein Konzert in der Bakers Life Arena angesetzt. Wir wurden über eine unbestätigte Drohung in Richtung der Künstlerin informiert und sie sagte das Event ab. Es besteht keine direkte Gefahr für die öffentliche Sicherheit, dies ist kein aktiver Vorfall. Die Ermittlungen laufen noch."

"Neuen Tanzschritt geprobt"

Auch Cardi B selbst äußerste sich zu den Ereignissen. Bei Twitter und Instagram schrieb die 26-Jährige: "Liebe Leute in Indiana, das heute tut mir so leid. Ich möchte euch nur sagen, dass ich bereits in der Arena war und auch schon einen neuen Tanzschritt probte, den ich bei der Show gerne gezeigt hätte." Unglücklicherweise sei dann die Sicherheitsbedrohung dazwischengekommen. "Meine und eure Sicherheit gehen vor", betonte die Musikerin. Ob die angebliche Bedrohung etwas mit Cardi Bs veröffentlichtem Statement gegen Donald Trump zu tun hatte, ist nicht bekannt.

Der Gig soll nun im September nachgeholt werden. Cardi B hatte in der Vergangenheit mehrere Auftritte gecancelt. Grund dafür waren allerdings die Folgen einer Fettabsaugung. "Cardi war übereifrig und wollte schnell wieder arbeiten. Sie hat sich nicht die nötige Zeit gelassen, um sich komplett von ihrer Operation zu erholen", teilte ihr Management seinerzeit mit.