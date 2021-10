Einst war sie "Miss Fitness". Und das sieht man auf den Schnappschüssen, die Carmen Geiss nun von sich gepostet hat, auch. Wehmütig ist die 56-Jährige dennoch nicht. Zwar hat sie heute ein paar Kilos mehr auf den Rippen, dafür aber zwei Kinder und natürlich ihren Rooobeeert.

Von wann genau die Fotos stammen, verrät Carmen Geiss nicht. Doch vermutlich stammen sie aus einer Zeit, in der sie noch als Fitnesstrainerin tätig war und 1982 sogar zur "Miss Fitness" gekürt wurde. Ja, wahrscheinlich war es auch ein Lebensabschnitt, in dem sie noch nicht mit Robert Geiss verheiratet war. Ihm gab sie schließlich erst mit Ende 20 im Jahr 1994 das Jawort.

Zu sehen sind die Schnappschüsse aus den jungen Jahren von Carmen Geiss in einem Post auf ihrer Instagram-Seite. Insgesamt veröffentlichte sie drei Fotos, die sie mutmaßlich in einem Urlaub am Strand zeigen. Auf zwei Bildern ist sie allein vertreten. Auf der dritten, leicht unscharfen Aufnahme ist eine weitere Frau zu sehen, bei der unklar bleibt, um wen es sich handelt.

"10 Kilo leichter"

Aber egal, schließlich sollte der Fokus ohnehin voll und ganz auf Carmen Geiss liegen. "Ich war früher schon wasserscheu", schreibt sie in ihrem Kommentar angesichts der Tatsache, dass sie sich dann doch eher nur im Uferbereich ins Wasser traute. "My good days when I head (Redaktion: had) 10 kg less" ("Meine guten Zeiten, als ich 10 Kilo leichter war"), fügt sie auf Englisch hinzu. Zu der Zeit habe es noch kein Photoshop gegeben, erklärt sie, garniert mit lachenden Smileys. "But now I am a mom and I'm so glad" ("Aber heute bin ich Mutter und bin so glücklich"), bilanziert sie schließlich.

Und sie ist nicht nur Mutter der Töchter Davina Shakira (geboren 2003) und Shania Tyra Maria (2004), sondern natürlich auch die Gattin von Millionär Robert Geiss. Mit anderen Worten: Sie hat wirklich allen Grund der Welt, glücklich und zufrieden zu sein. Daran könnten selbst 15 oder 20 Kilo sicher nicht rütteln. Aber so viel sind es ja auch nicht, oder?