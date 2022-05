Was die Beziehung zu ihrem Mann Mats angeht, kommt Cathy Hummels seit geraumer Zeit gar nicht mehr aus den Schlagzeilen heraus. Doch die 34-Jährige beweist einmal mehr, dass sie das mit Humor nimmt. Zudem weiß sie die Berichterstattung in eine andere Richtung zu lenken - mit nackten Tatsachen.

Ohne uns zu weit aus dem Fenster zu lehnen, können wir eins zumindest zweifelsfrei konstatieren: Um das Liebesleben von Mats und Cathy Hummels gibt es ein ziemliches Wirrwarr. Dass sie womöglich getrennt sind, wollen die beiden seit rund einem Dreivierteljahr weder offiziell bestätigen noch dementieren. Stattdessen veröffentlichen sie nach wie vor regelmäßig gemeinsame Familienschnappschüsse, die suggerieren, zwischen ihnen sei alles in Ordnung.

Humor à la Cathy Hummels. (Foto: Instagram / cathyhummels)

Ebenso regelmäßig buddeln Zeitungen jedoch Berichte und Schnappschüsse aus, die Mats Hummels vermeintlich brenzlige Situationen nachweisen sollen. Erst am Montag wurden Fotos des Fußballers veröffentlicht, die ihn in einem intimen Moment zu zeigen scheinen.

Veröffentlicht wurden diese unter anderem von der "Bild"-Zeitung unter der Überschrift: "Wilde Knutscherei auf Mallorca - Diese Frau küsst Mats Hummels jetzt." Wer jedoch meint, das brächte die Noch-Ehefrau des Borussia-Dortmund-Spielers auf die Palme, ist falsch gewickelt. Stattdessen reagiert Cathy Hummels auch auf diese Schlagzeile gelassen und mit Humor.

Blöde Bezahlschranke!

So postete die 34-Jährige in einer Instagram-Story einen Screenshot der entsprechenden Meldung. Dazu mokiert sie sich, dass "alle Meldungen, die mich interessieren", immer hinter der Bezahlschranke des "Bild"-Online-Angebots verborgen seien.

Doch damit nicht genug: Auch einer ihrer jüngsten Posts legt nahe, dass Cathy Hummels die öffentliche Aufregung um ihren Mann und ihren Beziehungsstatus wenig juckt. "Endlich mag ich mich. Okay, nicht immer, aber meistens. Meinen Körper mag ich auch. Vor allem bin ich ihm dankbar, dass 'Ich' in ihm wohnen darf. Meine Seele", schreibt sie selbstbewusst im zugehörigen Kommentar.

Dazu veröffentlichte Cathy Hummels zwei Fotos, die sie oben ohne und angelehnt an einen aus Holzbrettern zusammengenagelten Zaun zeigen. Dazu passt, dass sie wie gewohnt zaundürr ist. Man könnte auch sagen: Sie ist auf diesen Aufnahmen die unangefochtene Zaunkönigin! Was ihr Mann Mats in der Zwischenzeit so alles vom Zaun bricht, gerät da doch ganz schnell in den Hintergrund.