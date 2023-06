In den sozialen Netzwerken hat sich Cathy Hummels schon ein ums andere Mal freizügig präsentiert. Nun setzt sie mit einem Nackt-Shooting für den "Playboy" noch eins drauf. Dabei ist sie nicht allein. Auch ihre Schwester Vanessa Fischer lässt die Hüllen fallen.

Nein, ihren Verflossenen Mats Hummels hat sie nicht um Erlaubnis für diese Aktion gefragt. Das stellt Cathy Hummels im "Playboy"-Gespräch gleich mal unmissverständlich klar. "Ich bin eine eigenständige Person. Ich habe jahrelang gemacht, was erwartet worden ist, und auch Rücksicht darauf genommen, aber das muss ich jetzt nicht mehr", bricht es aus ihr heraus, als sie gefragt wird, ob sie den Ex denn darüber informiert habe, dass er sie nun nackt in dem Magazin bestaunen könne.

Hummels ziert das "Playboy"-Cover im Juli. (Foto: Ana Dias für PLAYBOY Deutschland Juli 2023)

Und nicht nur er: Schließlich können auch alle anderen die neue "Playboy"-Ausgabe ab sofort am Kiosk erwerben. "Ich mache das, worauf ich Lust habe", gibt sich Cathy Hummels betont selbstbewusst. "Ich stehe zu mir und bin dankbar, dass ich nach den harten Jahren, die ich hinter mir habe, nun gesund bin. Ich sehe das Shooting als Neustart und habe Lust, ihn gemeinsam mit euch zu wagen."

Beim Thema Gesundheit geht es nicht zuletzt um die Selbstzweifel, mit denen Cathy Hummels nach eigenen Angaben lange Zeit zu kämpfen hatte. "Ich habe meinen Körper nie wirklich angenommen. Ich bin 35 Jahre alt, und erst jetzt kann ich sagen: Ich mag mich. Dieses Körpergefühl hätte ich gerne schon früher gehabt", erklärt sie. Früher habe sie jedoch "jahrelang nur auf meine Psyche geachtet, weil sie schon immer mein größter Schwachpunkt war", so Cathy Hummels. "Ich dachte, dass mein Körper von selbst funktioniert."

"Ich habe wirklich abgebaut"

Dass dem nicht so ist, habe sie jedoch während der Trennung von ihrem Ehemann ein für alle Mal realisiert. "Durch die Scheidung habe ich dann gemerkt, wie sehr auch mein Körper gelitten hat. Wie psychosomatisch ich bin. Ich habe wirklich abgebaut." Sie und Mats Hummels sind seit Dezember vergangenen Jahres geschieden.

Auch Schwester Vanessa Fischer findet, "dass man sich so nehmen sollte, wie man ist". (Foto: Ana Dias für PLAYBOY Deutschland Juli 2023)

Natürlich wirft Cathy Hummels die Klamotten nicht nur einfach so im "Playboy" von sich - die 35-Jährige hat auch eine Botschaft an alle anderen Frauen im Gepäck: "Wir Frauen sollten uns auf das konzentrieren, was wir selbst an uns mögen und uns nicht mit anderen vergleichen." Um das zu unterstreichen, hat sie prompt auch ihre ein Jahr jüngere Schwester Vanessa Fischer mit zum Shooting geschleppt. Für sie gehe es darum, "dass man sich so nehmen sollte, wie man ist", sagt Fischer.

Cathy Hummels wird konkret: "Vanessa und ich haben Kinder bekommen - natürlich hinterlässt das Spuren: Aber beauty comes in all sizes and forms. Das Schönste auf der Welt ist sowieso eine Frau, die Selbstvertrauen ausstrahlt." Niemand müsse einer Norm entsprechen, stellt sie zugleich klar. Das tue sie auch nicht. "Solange du glücklich und gesund bist, ist alles okay. Aber Magersucht ist eine Krankheit, und starkes Übergewicht gefährdet die Gesundheit. Auch dafür möchte ich ein Bewusstsein schaffen."

"Mein Busen war weg"

Schließlich habe sie früher selbst mit Gewichtsproblemen zu kämpfen gehabt - ausgelöst durch gesundheitliche Schwierigkeiten mit Unverträglichkeiten und einer geschädigten Schilddrüse. "In der Zeit habe ich wahnsinnig viel abgenommen. Mit 22 Jahren habe ich dann nur noch 43 Kilo gewogen", erinnert sich Cathy Hummels. Eine unerfreuliche Nebenwirkung: "Mein kompletter Busen war weg. Ich habe mich nicht mehr fraulich gefühlt." Bisher habe sie noch nie öffentlich darüber gesprochen, weil sie sich dafür geschämt habe, so Hummels. Heute gehe sie jedoch entspannter damit um.

So wie sie mittlerweile schon seit längerer Zeit ziemlich entspannt mit der Präsentation ihres Körpers umgeht. Schließlich setzt das "Playboy"-Shooting vielen anderen freizügigen Schnappschüssen, die sie in den vergangenen Monaten auf ihrer Instagram-Seite gepostet hatte, nur noch die Krone auf. Hummels findet in Richtung ihrer Kritikerinnen und Kritiker allerdings klare Worte: "Wenn jemandem die Bilder nicht gefallen, muss er mir nicht weiter folgen." Und selbstverständlich ist auch niemand gezwungen, sich den neuen "Playboy" zu kaufen.