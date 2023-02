Bilder wie das, was Cathy Hummels jetzt bei Instagram hochgeladen hat, kennt man sonst eher von Britney Spears. Die Moderatorin schickt Grüße aus der Badewanne und ist dort dem Anlass entsprechend unbekleidet. Bei ihren Followern kommt das nicht gut an.

Seit ihrer Scheidung von Fußballprofi Mats Hummels ist Cathy Hummels offiziell Single. Dieses neue Leben genießt sie in vollen Zügen und ebenso in leeren Badewannen, wie jetzt ein bei Instagram hochgeladenes Foto belegt.

Darauf ist die 35-Jährige mit freiem Oberkörper in ihrer privaten Wanne zu sehen, in der sich allerdings gar kein Wasser zu befinden scheint. Ihre Brustwarzen hat Hummels den Instagram-Richtlinien entsprechend mit zwei Herzchen verdeckt. Ein Trick, den sie sich von Britney Spears abgeschaut haben könnte, die Fotos wie diese und noch weitaus freizügigere häufiger dort präsentiert.

Zu dem Bild fragt die Influencerin und "Kampf der Realitystars"-Moderatorin ihre Follower: "Wer möchte mein Valentinsschatz sein?", bekommt darauf jedoch nicht die erhofften Reaktionen. Statt zahlreicher Bewerber um diese Position melden sich vor allem Kritikerinnen in der Kommentarspalte zu Wort.

"Ohne jeglichen Stil"

So heißt es dort unter anderem: "Ich mag, wenn sich Frauen selbstbewusst freizügig zeigen, aber deine Bilder sind seit der Scheidung doch echt ein verzweifelter Schrei nach Aufmerksamkeit." Oder auch: "Die ganze plötzliche Sex-Offensive hier, seit das mit eurer Trennung raus ist. Das ist ohne jeglichen Stil."

Dass ihre Mutter dieses Foto geschossen haben könnte, macht die Sache für die meisten nicht unbedingt besser. Zumindest deuten einige den Zusatz "Von Mama gemacht" in diese Richtung, wenngleich Cathy Hummels womöglich auch nur damit sagen möchte, dass sie sich eben so zeigt, wie ihre Mutter sie schuf.

Mit dem Bild sucht sie dann nicht nur nach einem "Valentinsschatz", sondern kündigt auch noch eine "große Bekanntmachung" an. Dabei handelt es sich aber offenbar nicht etwa um einen neuen Freund und den tatsächlichen Fotografen des Schnappschusses.

"Es fühlt sich befreiend an"

Stattdessen richtet sie einige liebevolle Worte an sich selbst. "Liebe Cathy, du bist genauso richtig, wie du bist", schreibt sie zu ihrem jüngsten Post, auf dem sie ganz in Weiß mit einem weißen Blumenstrauß auf der Lehne eines Sofas sitzt. "Und deshalb hast du hier Blumen von mir, deinem Ich. Ich liebe dich! Bleib so super special, unperfekt, aber perfekt wie du bist."

Doch damit nicht genug, erklärt sie diese Geste noch im Folgenden. "Ich kaufe mir heute selbst Blumen und bin dabei unabhängig und selbstbestimmt. Ich mag weiße Blumen lieber als rote. Jahrelang brauchte ich immer das Gefühl von meinem Partner, dass ich schön und wertvoll bin. Jetzt hab ich keinen Partner mehr und wisst ihr was: Ich gebe mir dieses Gefühl so gut es geht selbst. Es fühlt sich befreiend an. Das ist der Schlüssel zum Glück für mich. Selbstliebe!" Na dann: Alles Gute zum Valentinstag!