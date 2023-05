Cathy Hummels hatte es bereits angekündigt: Als Single wolle sich die 35-Jährige öfter sexy zeigen. Für den "Playboy" zeigt sich die Moderatorin jetzt hüllenlos. Ganz alleine hat sie allerdings nicht vor der Kamera des Magazins gestanden.

Die Influencerin und Moderatorin Cathy Hummels hat sich für ein Fotoshooting des Magazins "Playboy" ausgezogen. Wie eine Sprecherin des Magazins bestätigte, wird die Ausgabe mit Bildern der 35-Jährigen am 7. Juni veröffentlicht. Zunächst hatte die "Bild" darüber berichtet. Demnach stand Hummels mit ihrer Schwester vor der Kamera.

"Playboy"-Chefredakteur Florian Boitin sagte der "Bild", das Shooting habe auf den Kanaren stattgefunden. Hummels hatte Anfang April angekündigt, sich als Single öfter sexy zeigen zu wollen. "Ich habe mich schon immer gerne im Bikini gezeigt, aber seitdem ich geschieden und Single bin, noch ein bisschen öfter", sagte die 35-Jährige. "Ich mache halt, was ich will. Ich mache, was mir Spaß macht und ich bin meinem Körper auch sehr, sehr dankbar, wie er durch die Scheidung gegangen ist. Dass er sich jetzt so regeneriert hat und dass es mir auch körperlich besser geht."

Die 35-Jährige und ihr Ex-Mann, Fußball-Star Mats Hummels, hatten sich 2022 nach vielen gemeinsamen Jahren scheiden lassen. Für ihren Sohn Ludwig wollen die Ex-Eheleute auch weiterhin ein Team bilden. In einem gemeinsamen Statement nach ihrer Scheidung erklärten sie: "Wir sind weiterhin Freunde, Familie und fürsorgliche Eltern "Wir hatten 13 wunderschöne Jahre", ließ das Ex-Ehepaar verlauten.

Die Moderatorin und Influencerin hat nach eigenen Worten unter der öffentlichen Wahrnehmung als Frau von Fußballstar Hummels gelitten. "Für mein Selbstwertgefühl war es schwierig, weil ich immer nur die Frau von Mats Hummels war", sagte die 35-Jährige Anfang April dem "Tagesspiegel". "Die Leute kannten manchmal nicht mal meinen Namen, haben mich nicht wahrgenommen - oder sie erhofften sich über mich einen Vorteil bei Mats." Es sei problematisch, dass die Öffentlichkeit Frauen an der Seite von erfolgreichen Männern oft degradiere.