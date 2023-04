Rund dreieinhalb Monate nach ihrer Scheidung von Ehemann Mats packt Cathy Hummels aus, woran die Beziehung gescheitert ist. Zugleich bezieht sie mit Sohn Ludwig ein neues Zuhause in München und erklärt: "Ich freue mich unendlich auf meinen neuen Lebensabschnitt."

13 Jahre waren Cathy und Mats Hummels verheiratet. Doch seit rund dreieinhalb Monaten ist die Ehe der Influencerin mit dem Fußball-Profi Geschichte. Nachdem zuvor bereits lange Trennungsgerüchte kursiert waren, ließ sich das Paar im Dezember vergangenen Jahres scheiden.

In einem Gespräch mit dem Magazin "Bunte" packt Cathy Hummels nun noch einmal über die Gründe aus, die ihrer Ansicht nach zum Liebesaus geführt haben. "Wir haben als Paar nicht funktioniert", bringt es die 35-Jährige kurz und knapp auf den Punkt. Vor allem seien ihre Vorstellungen von Karriere und Glücklichsein "nicht kompatibel" gewesen. "Wir haben uns eher unglücklich als glücklich gemacht. Punkt", resümiert Cathy Hummels.

Hauptsache Ludwig geht es gut

Als Eltern wollten sie dennoch weiterhin beide gemeinsam für ihren fünfjährigen Sohn Ludwig da sein, versichert Cathy Hummels. Damit das funktioniere, müssten beide "das Ego ad acta legen", räumt sie ein. Das sei natürlich nicht immer einfach, denn nicht nur sie habe "einen gekränkten Stolz", sondern ihr Ex "bestimmt auch in einer Art und Weise", gibt sie weiter zu.

Die Influencerin macht ebenfalls keinen Hehl daraus, dass es am Telefon schon auch mal zum Streit mit Mats Hummels kommen kann. "Und das ist auch voll okay", erklärt sie. Wichtig sei nur, dass ihr Sohn von den Diskussionen nichts mitbekomme.

Vor Kurzem hatte Cathy Hummels in einem Interview mit der Zeitschrift "Gala" bereits offen über die Zeit nach der Trennung gesprochen. Sie sei ein "psychosomatischer Mensch" und die Scheidung sei ihr "buchstäblich auf den Magen geschlagen", sagte sie da. Die Folge sei ein "enormer Gewichtsverlust" gewesen. Aktuell gehe es ihr körperlich und geistig aber "so gut wie schon lange nicht mehr". Sie sei dankbar dafür, "dass ich die Trennung so gut überlebt habe".

Zwischen Aufbruch und Trauer

Auf ihrer Instagram-Seite offenbarte Cathy Hummels unterdessen, dass der Montag ein ganz besonderer Tag für sie gewesen sei. "Ganz offiziell bin ich ab heute Eigentümerin meines neuen Zuhauses", verriet sie in einem Post. "Ich kann es gar nicht glauben. Ich freue mich unendlich auf meinen neuen Lebensabschnitt", ergänzte sie zu einem Schnappschuss, auf dem sie mit einem Blumenstrauß und dem Schlüssel zu ihrem neuen Haus zu sehen ist.

Cathy Hummels deutete aber auch gemischte Gefühle an. "Gleichzeitig habe ich irgendwie Traurigkeit in mir", schrieb sie und ergänzte: "Trennungen in egal welcher Hinsicht fallen mir extrem schwer. Ausmisten ist da auch so ein Thema. Ich kann es nicht und wenn, brauche ich ewig." Sie gehe jedoch alles mit voller Zuversicht an und trenne sich "von allem, was mir nicht guttut. Auch von Materiellem und von Verantwortung (…)." Von ihrem Ehemann mal ganz zu schweigen …