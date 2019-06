Was macht eigentlich Cathy Lugner, die Ex von "Mörtel" Lugner, das ehemalige "Spatzi", die einstige Zweitplatzierte bei "Promi Big Brother"? Nun, sie raucht, sie trinkt und posiert leicht bekleidet auf Instagram. Und das alles in nur einem Foto.

Wer braucht schon "Mörtel" Lugner, den Opernball und den Wiener Schmäh in Zeiten, in denen es Instagram gibt? Niemand? Eben. Deshalb ist Cathy Schmitz, wie Lugners Ex-"Spatzi" eigentlich heißt, seit der Trennung von dem österreichischen Geschäftsmann vor rund zweieinhalb Jahren auch voll und ganz damit ausgelastet, sich regelmäßig von ihrer besten Seite in dem sozialen Netzwerk zu präsentieren.

Jetzt ist es mal wieder so weit. Mit einem frivolen Schwarzweiß-Schnappschuss lässt die 29-Jährige die Herzen ihrer Instagram-Follower höher schlagen. Auf dem Bild zeigt sich Cathy Lugner lediglich mit einem schwarzen Spitzen-BH und ein paar Nylonstrümpfen bekleidet. Dazu raucht sie eine Kippe und hält sich eine geöffnete Weinflasche vor den Schritt. Das ist sicher auch ganz gut so - nicht wegen des Alkohols, aber für die Gesamtkomposition des Bildes. Die Aufnahme versah das ehemalige "Playboy"-Bunny mit dem simplen Hashtag "Bombenentschärfung".

"Absolut umwerfend"

Klar, dass dieser Post zu anzüglichen Kommentaren nur so einlädt. Und so lassen sich die Nutzer dementsprechend in ihren Anmerkungen auch aus. "Absolut umwerfend! In einem Punkt muss ich aber widersprechen: Entschärft ist hier gar nichts!", merkt etwa ein Fan an. Ein anderer erklärt: "Gut, ist die Bombe weit weg, kann sie keinen Schaden anrichten." Und ein Dritter meint: "Manche Bomben kann man nicht entschärfen."

Die in Rheinland-Pfalz geborene Cathy Lugner ist bereits seit 2008 Mutter einer Tochter. 2014 heiratete sie den 57 Jahre älteren Richard Lugner, der den Spitznamen "Mörtel" trägt, für seine alljährlichen Opernball-Ausflüge mit prominenten Gästen und für seine zahlreichen Beziehungen mit verschiedenen Frauen mit Tiernamen wie "Hasi", "Katzi" oder "Kolibri" bekannt ist.

2016 nahm Cathy Lugner an der Reality-TV-Show "Promi Big Brother" teil. Dort konnte ein Millionenpublikum bereits live miterleben, wie es in ihrer Ehe mit dem einstigen Bauunternehmer kriselte. Nur wenig später ließ sich das Paar scheiden.