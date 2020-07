Ja, mir san mit'm Radl da! Ob Cathy und Mats Hummels diesen Song auf ihren Drahteseln geträllert haben, wissen wir nicht. Was wir wissen, ist, dass sie zusammen eine Fahrradtour unternommen haben. Allerdings mit den falschen Rädern. Mensch, Mats!

Was macht noch mal Cathy Hummels? Ach ja, sie ist Influencerin, Yoga-Expertin und selbstredend auch Spielerfrau.

Für ihre erste Qualifikation liefert sie mit diverser Reklame auf ihrer Instagram-Seite regelmäßig den Beweis. Gut deshalb, dass sie soeben erst einen Prozess um Schleichwerbung gewonnen hat. Auch an ihrer Yoga-Praxis lässt sie uns immer wieder mal in dem einen oder anderen Post teilhaben. Ganz zu schweigen davon, dass sie auch selbst bereits ein Buch zum Thema geschrieben hat.

Nur was ihre Rolle als Spielerfrau angeht, präsentiert sie sich in jüngster Zeit ein wenig geizig. Schnappschüsse mit ihrem Mats sind doch eher eine Seltenheit.

"Typisch Frau"

Nun jedoch hat Cathy Hummels ihren Mann mal wieder für ein Pärchenfoto vor die Kamera gelotst. Und das nicht einfach so, sondern aus einem ganz besonderen Anlass: eine Fahrradtour!

So sehen wir den BVB-Spieler und seine Gemahlin gleich auf zwei Fotos in voller Montur. Nun ja, zumindest Fahrradhelme tragen die beiden auf ihren Köpfen, während sie einem fröhlich entgegen strahlen.

"Also oben rum stimmt das Outfit - morgen früh zeig ich euch den unteren Teil des Looks (Typisch Frau, würden die meisten denken. Ja!!!)", deutet Cathy Hummels an, dass die Ausrüstung dann vielleicht doch nicht ganz so professionell war, wie es auf den ersten Blick scheint. Das fiel wohl auch einem Kioskverkäufer auf, bei dem das Duo einen Stopp einlegte. "Hos'n und Schua san net so guad zum Radl fahrn", habe er ihr zum Abschied gesteckt, verrät Cathy Hummels.

Mountain Bikes statt Beach Cruiser

Doch auch ihr holder Gatte hat anscheinend nicht alles richtig gemacht, als die Fahrradtour geplant wurde. Zwar sei die Kritik des Verkäufers durchaus berechtigt gewesen, stellt die 32-Jährige fest, "aber mein Mann hat statt Beach Cruiser auch Mountain Bikes ausgesucht. Also wie immer liegt der Fehler nicht bei uns Frauen", fügt sie hinzu.

Mensch, Mats! Wie kann denn das passieren?! Zur Strafe wollen wir dich demnächst aber beim Yoga mit deiner Cathy sehen. Mindestens.