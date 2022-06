Normalerweise freuen sich Eltern, wenn ihre Kinder schon frühzeitig wissen, was sie beruflich machen wollen. Dem Karriereweg seiner Tochter kann Charlie Sheen jedoch wenig abgewinnen: Die 18-jährige Sam macht sich gegen Bezahlung nackig.

Kinder von Hollywood-Stars treten in Sachen Beruf oft in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern. Ob Lily-Rose Depp, Kaia Gerber, Zoe Kravitz, Lily Collins oder Jaden Smith - für die Nachwuchsstars gehören Promi-Partys, rote Teppiche und Filmsets oft zum Alltag. Sam Sheen, die Tochter von Charlie Sheen und seiner Ex-Frau Denise Richards, ist nun ebenfalls dabei, sich eine größere Fangemeinde aufzubauen. Allerdings schlägt sie einen anderen Karriereweg als ihre Schauspielereltern ein.

Seit Montag hat die 18-Jährige einen Account auf der Plattform OnlyFans, wo überwiegend erotische Bilder gegen Bezahlung angeboten werden. Für 19,99 US-Dollar im Monat können Abonnenten ab sofort schlüpfrige Bilder der Blondine sehen. Zwei bis drei Mal die Woche wolle sie neue Aufnahmen hochladen, teilte sie ihren bislang rund 300 Fans mit. Für die Öffentlichkeit ist auf ihrem Profil nur ein Foto ihres Hintern in einem knappen schwarzen Bikinihöschen zu sehen, das mit einem "Zensiert"-Balken versehen wurde. Eine weitere Aufnahme ist für alle Nicht-Abonnenten gesperrt. "Deine Sicht auf mich", ist lediglich in der Bildunterschrift zu lesen.

Zuvor hatte Sheen auf Instagram einen kleinen Vorgeschmack gegeben, was ihre Fans erwarten könnte. Zu einem Foto, in dem sie in einem schwarzen Bikini und ernster Miene am Rande eines Pools posiert, rührte sie die Werbetrommel für ihre OnlyFans-Seite. "Klick auf den Link in meiner Bio, wenn du mehr sehen möchtest", heißt es dort zu einem Kuss-Emoji.

"Ich dulde das nicht"

"Two and a half Men"-Star Charlie Sheen stößt die Einnahmequelle seiner Tochter aber sauer auf. In einem Statement machte er gegenüber "Us Weekly" deutlich, wen er dafür verantwortlich macht. Seine Tochter lebe "bei ihrer Mutter", ließ Sheen verlauten und fügte hinzu, dass diese Entscheidung "nicht unter meinem Dach getroffen wurde". "Ich dulde das nicht, aber da ich es nicht verhindern kann, habe ich sie aufgefordert, stilvoll und kreativ zu bleiben und ihre Integrität nicht zu opfern."

Was das Ex-Bondgirl Denise Richards zu Sheens Karriereweg sagt, ist nicht bekannt. Sauer scheint sie aber nicht zu sein. "Sami, ich werde dich immer unterstützen und immer hinter dir stehen. Ich liebe dich", kommentierte die 51-Jährige den Instagram-Post ihrer ältesten Tochter. Klar ist dagegen, was sie von den Vorwürfen ihres Ex-Mannes hält. "Sami ist 18, und diese Entscheidung hat nichts damit zu tun, in wessen Haus sie wohnt", hieß es in einer Erklärung, die dem Promiportal "Page Six" vorliegt. "Alles, was ich als Elternteil tun kann, ist, sie zu leiten und ihrem Urteil zu vertrauen, aber sie trifft ihre eigenen Entscheidungen."

Charlie Sheen und Denise Richards waren von 2002 bis 2006 verheiratet. Neben Sam haben sie noch eine gemeinsame Tochter, die 17-jährige Lola. In der Patchworkfamilie gab es zuletzt viel Drama. In einem Tiktok-Video hatte Sami das Zusammenleben mit ihrer Mutter im Februar als "missbräuchlich" beschrieben. Sie fühle sich in Richards' Haushalt "gefangen" und sei glücklicher bei ihrem Vater. Nach ihrem Umzug zu Charlie Sheen beschloss ein Gericht, dass der Schauspieler seiner Ex-Frau keinen Unterhalt mehr zahlen müsse. Zumindest was das angeht, scheinen die Wogen aber wieder geglättet zu sein.