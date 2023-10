Seit knapp einem Jahr ist Cher mit Thomas Edwards zusammen, der seiner Ex Amber Rose mehrfach fremdgegangen sein soll. Auch wenn es zwischendurch schon mal zu einer Trennung gekommen ist, schwärmt die Sängerin von dem Musikproduzenten. Für den sie sogar ihre Regeln gebrochen hat.

US-Star Cher und Musikproduzent Alexander "AE" Edwards sind nicht nur ein Liebespaar, sie arbeiten auch zusammen. Er produzierte ihren neuen Titel "Drop Top Sleigh Ride" auf ihrem kommenden Weihnachtsalbum. "Er ist ein großartiger Produzent", schwärmt die 77-Jährige im "People"-Magazin. "Ich habe ihn 'Drop Top Sleigh' machen lassen. Es ist eine schwierige Sache, wenn man in jemanden verliebt ist und dann sagt: 'OK, hier, nimm diese Platte und mach damit, was du willst.' Aber ich hatte Vertrauen. Und ich wurde nicht enttäuscht."

Zu ihrer schlagzeilenträchtigen Romanze äußert sich die Sängerin und Schauspielerin ebenfalls. Dass es so viele interessiert, überrasche sie nicht. "Alexander hat Diamantzähne, Tätowierungen, weißes Haar und ist viel jünger. Er ist ein wunderschöner Mann", sagt Cher über ihren Freund, der 37 Jahre alt ist.

Ihr Kennenlernen vor einem Jahr bei einer Veranstaltung der Pariser Modewoche dauerte nur "15 Minuten". Ein gemeinsamer Freund habe ihm danach ihre Nummer gegeben. "Es war wirklich schockierend, weil die Leute meine Nummer nicht einfach preisgeben", erzählt Cher, die am 20. Oktober ihr erstes Feiertagsalbum "Christmas" veröffentlichen wird. "Ich hatte allen meinen Freunden gesagt: 'Wir sind zu alt, um mit wirklich jüngeren Männern auszugehen, und ich werde mich nie per SMS verlieben.'"

"Weil er einfach so besonders ist"

Für AE hat Cher ihre Regeln gebrochen, "weil er einfach so besonders ist", sagt sie. "Ich hasse es, wenn Leute sagen, dass Menschen etwas Besonderes sind, aber viele Leute sagen, ich sei etwas Besonderes, also kann ich sagen, dass er etwas Besonderes ist", fügt sie hinzu. "Egal was kommt, ich liebe es, mit ihm zusammen zu sein. Er bringt mich zum Lachen und wir haben Spaß. Ich habe gelernt, dass es nie zu spät ist", so ihr leidenschaftliches Fazit. "Alle Statistiken würden sagen: 'Nun, das ist zum Scheitern verurteilt.' Aber wir sind jetzt ein Jahr zusammen, und wenn es nur ein Jahr wäre, hätte es sich auch gelohnt. Ich hatte die beste Zeit", freut sie sich.

Cher und AE sollen seit November 2022 ein Liebespaar sein. Im Mai trennten sie sich - und fanden wieder zusammen. Ende September zeigten sie ihr Liebes-Comeback auf dem roten Teppich der Balmain-Fashion-Show in Paris. Alexander Edwards ist Vice President des Plattenlabels Def Jam Records. Er hat einen dreijährigen Sohn mit Model Amber Rose. Die Beziehung endete 2021, da AE Rose mit mindestens zwölf Frauen betrogen haben soll.

Cher war zweimal verheiratet. Von 1964 bis 1975 war sie mit Sonny Bono (1935-1998) liiert, mit dem sie den heute 54-jährigen Sohn Chaz Bono bekam. Von 1975 bis 1979 war sie mit Gregg Allman (1947-2017) verheiratet. Zu ihren prominenten Ex-Lovern zählen Tom Cruise (61) und Val Kilmer (63).