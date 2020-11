Im Oktober erst ist Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Freund von Berlin nach Österreich gezogen. Nach eineinhalb Jahren Beziehung haben die beiden jetzt aber nicht nur ihren Lebensmittelpunkt verlagert, sie werden auch schon bald zu dritt sein. Die 20-Jährige wird zum ersten Mal Mutter.

Was vor wenigen Tagen noch nach Zukunftsmusik klang, wird schon bald ernst: "Ich bin bereits im sechsten Monat, es ist ein absolutes Wunschkind", offenbarte Cheyenne Ochsenknecht gegenüber "Bild am Sonntag". Erst vor wenigen Tagen antwortet die 20-Jährige in ihrer Instagram-Story auf die Frage eines Fans, wann sie ein Baby plane: "Tatsächlich so schnell wie möglich!". Das Model habe sich schon immer geschworen, wenn sie den richtigen Partner gefunden habe, jung Mutter zu werden. Mit Anfang oder Mitte 20 Mama zu werden, sei für sie "vollkommen in Ordnung".

Dass es für die Tochter von Model Natascha und Schauspieler Uwe Ochsenknecht dann doch so schnell geht, damit dürfte kaum jemand gerechnet haben. Nur wenige wussten demnach von ihrer Schwangerschaft. Vater und Mutter hätten jeweils einen Umschlag mit einem Test und einen Strampler bekommen. "Beide freuten sich sehr und hatten Tränen in den Augen", zitiert die Zeitung die werdende Mutter.

Mit ihrem Freund Nino ist Cheyenne Ochsenknecht seit eineinhalb Jahren zusammen. Mit ihm ist sie gerade erst in dessen österreichische Heimatstadt Graz gezogen. Dort hat sich auch ihre Mutter in der vergangenen Wochen viel aufgehalten. Und damit nicht genug: Sie soll in der neuen Wahlheimat ihrer Tochter sogar ihren Zweitwohnsitz angemeldet haben.