Genug ist genug. Und Model Chrissy Teigen hat offenbar die Nase gestrichen voll von Trollen auf ihrem Twitter-Account. Nachdem sie Nutzer wiederholt mit dem verurteilten Kinderschänder Jeffrey Epstein in Verbindung bringen, sperrt sie eine Million Menschen von ihrer Seite aus. Doch Ruhe kehrt damit nicht ein.

Der Fall Chrissy Teigen ist ein Beispiel dafür, was unbewiesene Beschuldigungen, Verschwörungsmythen und Hasskommentare im Netz bewirken können.

Seit geraumer Zeit hält sich in den sozialen Medien die Unterstellung, Teigen und ihr Ehemann John Legend seien Teil eines Pädophilen-Rings um den verurteilten und in der Haft zu Tode gekommenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gewesen. Belastbare Anhaltspunkte dafür - Fehlanzeige. Ganz zu schweigen davon, dass Teigen die Behauptung bereits mehrfach entschieden bestritten hat.

"Wisst ihr, was nicht so toll ist? Ich muss in sozialen Netzwerken immer noch jeden Tag mehrfach lesen, dass ich und John Pädophile seien. Dann gucke ich mir gephotoshoppte oder falsch beschriftete Bilder von mir und John auf der 'Epstein-Insel' an. Und ich muss damit klar kommen, einfach nur, weil 'die Menschen heute halt verrückt sind'", schrieb Teigen schon im Oktober 2019.

Radikaler Schritt

Und sie ergänzte: "Ich hatte ein echtes Leben. Ich bin zum Supermarkt gegangen, in den Park, alleine mit meinen Kindern. Inzwischen besitze ich eine Liste von Leuten in meiner Nachbarschaft, die wirklich glauben, dass wir in einem Pädoring sind."

Sich gegen die Vorwürfe zu wehren, sei schwierig erklärte Teigen schon damals. "Wenn ich juristisch dagegen vorgehe, wird es noch schlimmer. Dann sehen sie sich bestätigt und es heißt, ich würde versuchen, sie 'mundtot' zu machen", so ihre verzweifelte Erkenntnis.

Die Verschwörungsgläubigen interessiert das jedoch offenbar alles nicht. Und so geht der Rufmord an dem Model im Netz einfach munter weiter.

Für Teigen nun Anlass, einen radikalen Schritt zu gehen, wie sie auf Twitter kundtat. "Ich habe heute über eine Million Menschen, EINE MILLION, blockiert und werde immer noch von kranken Psychopathen überrannt. Erspart mir deshalb bitte Sprüche wie: 'Ignoriere sie einfach, es sind nur Trolle'", heißt es in einem von Teigens jüngsten Tweets.

Sorge um die Familie

Die zweifache Mutter, die bei Twitter über 13 Millionen Follower hat, bekannte, sie habe angesichts der aus der Luft gegriffenen Angriffe gegen ihre Person "Sorgen um ihre Familie". Gleichwohl wurde sie alsbald aufs Neue attackiert. So schrieb etwa eine Nutzerin, einige Prominente seien seit der Festnahme der einstigen Epstein-Vertrauten Ghislaine Maxwell "sehr fleißig" gewesen und ergänzte: "Chrissy Teigen, warum haben Sie gestern über 28.000 Tweets gelöscht?"

Teigens Antwort fiel ebenso prompt wie deutlich aus: "Tatsächlich habe ich 60.000 Tweets gelöscht, weil ich euch Idioten nicht mehr ertrage", so das Model. "Bescheuerte Detektive, die nicht mal die einfachste Subtraktion beherrschen, um zu sehen, wie viel gelöscht wurde. Das ist, mit wem wir es hier zu tun haben", entfuhr es der 34-Jährigen zudem.

Kein Zufallsopfer?

Die Verschwörungsanhänger behaupten unter anderem, Teigens Name sei auf einer Liste mit Namen von Personen erschienen, die eine Privatmaschine Epsteins genutzt hätten. Mit dem Flugzeug seien die zumeist prominenten Passagiere auf eine Privatinsel des Milliardärs geflogen, auf der Kinder missbraucht worden sein sollen.

Teigen ist als politisch liberal und engagiert bekannt. Sie ist eine ausgesprochene Kritikerin von US-Präsident Donald Trump. Es wird daher gemutmaßt, dass sie nicht zufällig Opfer von Verschwörungsmythen ist, die sich im rechtspopulistischen Fahrwasser bewegen.