21 Jahre sind vergangen, seit Cindy Crawford ihren ersten Sohn auf die Welt gebracht hat. Offiziell ist Presley Gerber nun erwachsen, doch für sie wird er "für immer und ewig mein kleiner Junge" bleiben. Das macht das Ex-Supermodel mit alten Fotos und niedlichen Glückwünschen deutlich.

US-Nachwuchsmodel Presley Gerber ist in seinem Heimatland nun offiziell erwachsen. Der Sohn von Ex-Supermodel Cindy Crawford und Unternehmer Rande Gerber feierte am 2. Juli seinen 21. Geburtstag und darf nun in jedem US-Bundesstaat Autos mieten, Alkohol trinken und Waffen kaufen. Ob es diese Dinge von seinen berühmten Eltern als Geburtstagsgeschenk gab, darf bezweifelt werden - aber wie in Presley Gerbers Instagram-Story zu sehen ist, wurde zumindest im kleinen Rahmen mit Kuchen und Umarmungen gefeiert.

Trotz des persönlichen Treffens ließ Presley Gerbers Familie es sich aber nicht nehmen, den jungen Mann auch öffentlich hochleben zu lassen. Mama Cindy, Papa Rande und Schwester Kaia richteten in dem sozialen Netzwerk allesamt süße Bilder und liebevolle Zeilen an das Geburtstagskind.

"Für immer und ewig mein kleiner Junge! Herzlichen Glückwunsch zum 21. Geburtstag, Presley Gerber. Wo sind die Jahre geblieben?" Sie sei so dankbar für die Zeit, "die wir in den letzten Monaten miteinander verbracht haben. Ich sehe dein Herz und dein Erwachsenwerden und ich bin so stolz auf dich! Ich bin gespannt, wie es weitergeht!", schrieb Crawford auf ihrer Instagram-Seite. Dazu gab es von der 54-Jährigen ein niedliches Mama-Sohn-Kuschelfoto am Strand.

"Bester Freund, bester Bruder"

Auch US-Unternehmer Rande Gerber richtete ein paar liebevolle Worte an Presley: "Herzlichen Glückwunsch an meinen Jungen. Sie sagen, 21 ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Du schaffst das. Aber es würde mir nichts ausmachen, wenn du mich trotzdem ab und zu um Rat fragen würdest, auch wenn du ihn nicht brauchst. Ich liebe dich! Papa", schreibt der 58-Jährige zu zwei lässigen Schwarz-Weiß-Fotos. Zu sehen sind Vater und Sohn, wie sie Arm in Arm laufen. Auf dem einen Bild drückt Rande Gerber seinem Sohn einen Kuss auf die Stirn.

Presleys Gerbers Schwester, Nachwuchsmodel Kaia, hält sich mit Worten etwas zurück. "Happy Birthday, Bruder! Ich liebe dich", schreibt die 18-Jährige lediglich. Dazu postet sie zwei gemeinsame Fotos, die die große Verbundenheit der Geschwister demonstrieren: eines aus der Kindheit, eines von der Geburtstagsparty. In ihrer Story veröffentlicht sie viele weitere gemeinsame Aufnahmen und versieht sie mit den Kommentaren "Bester Freund", "Bester Bruder" und "Danke, dass du immer so gut auf mich aufpasst".

"Rebellische Phase"

Eines fällt auf den Bildern, die von der Familie geteilt werden, sofort ins Auge: die verblüffende Ähnlichkeit zwischen Presley Gerber und seiner berühmten Mutter. Deren Model-Gene hat nicht nur die 18-jährige Tochter Kaia geerbt, sondern offensichtlich auch das Geburtstagskind. Einzig mit seinen zahlreichen Tattoos, die er neuerdings trägt, sticht der 21-Jährige normalerweise heraus - die sind aber auf den meisten Familienfotos nicht zu sehen. Mama Cindy und Papa Rande sollen mit der Körperkunst ihres Sprösslings nicht glücklich sein. Die Tätowierungen seien das Ergebnis seiner "rebellischen Phase", zitierte das US-Promimagazin "US Weekly" einen Insider kürzlich. Ob sie sich deswegen nur für alte Aufnahmen entschieden haben?

Dem Insider nach versuche das junge Model, "aus dem Schatten seiner Familie herauszukommen, seinen eigenen Weg zu finden und seine eigene Identität zu erschaffen". Ihm gefalle zudem die Aufmerksamkeit, die er durch sein Gesichtstattoo und umstrittene Einträge in sozialen Medien erhalten habe - "auch wenn sie negativ ist". Presleys wurde Anfang 2019 wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen und zu drei Jahren Bewährung verurteilt. Seine Eltern sollen Medienberichten zufolge versucht haben, ihm professionelle Hilfe zukommen zu lassen.