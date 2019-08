Alle Welt redet derzeit nur über Heidi Klum und ihre mutmaßlich bevorstehende Hochzeit mit Tom Kaulitz am Wochenende. Aber was macht eigentlich Claudia Schiffer? Na, das was auch sie immer noch am besten kann: modeln. Und das noch dazu nackt.

Claudia Schiffer scheint mit ihren 48 Jahren den Spaß an freizügigen Shootings entdeckt zu haben - und das obwohl sie sich doch einst geschworen hatte, sich niemals völlig nackt zu zeigen. Erst im April posierte sie für ein Shooting des Mode-Magazins "Self Service" so, wie Gott sie schuf. Lediglich eine klitzekleine Chanel-Handtasche verdeckte dabei ihren Intimbereich.

Jetzt hat Schiffer sich erneut komplett ausgezogen. Diesmal tat sie es für die italienische Ausgabe der "Vogue". Die entsprechenden Beweisfotos präsentiert sie auf ihrer Instagram-Seite.

Abermals ist es eine schmale Handtasche, die Schiffers Brust verdeckt. Den Schritt des Models wiederum verhüllt ein Paar Pumps, das Schiffer an einem Band lässig mit ihrem kleinen Finger balanciert. In der anderen Hand hält sie ein Jacket an die Rückseite ihres Oberschenkels.

"Besondere Cover-Story"

Die gebürtige Nordrhein-Westfälin postete noch ein zweites Bild. Auf ihm hat sie das Jacket übergezogen. Doch auch hier kommen vor allem ihre langen Beine voll zur Geltung.

Will Schiffer mit diesem Shooting etwa von der Hochzeit ihrer Kollegin Heidi Klum mit dem Tokio-Hotel-Musiker Tom Kaulitz ablenken, die am Wochenende auf einer Jacht vor Capri bevorstehen soll? Vermutlich nicht. Dennoch ist manch einer vermutlich froh, dass die einstige Muse von Karl Lagerfeld mal ein wenig für Abwechslung in der Klumschen Nachrichtenschwemme sorgt.

Es sei für sie eine "ganz besondere Cover-Story", die in der Zusammenarbeit mit der italienischen "Vogue" entstanden sei, macht Schiffer in einem ihrer Instagram-Kommentare deutlich. "Grazie Mille", schreibt sie dazu. Und auch wir sagen angesichts der Fotos natürlich: Vielen Dank!