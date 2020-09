Vaterfreuden bei Daniel Brühl: Der Schauspieler und seine Ehefrau sind wieder Eltern geworden. Am Wochenende kam der zweite Sohn des Paares zur Welt. Auch Sänger Michael Schulte kann sich über weiteren Nachwuchs freuen.

Schauspieler Daniel Brühl und seine Ehefrau Felicitas Rombold sind erneut Eltern geworden. Der Nachwuchs, ein Junge, erblickte bereits am vergangenen Wochenende das Licht der Welt. Das bestätigte Brühls Management auf Anfrage. Mutter, Vater und Kind seien wohl auf.

Auf welchen Namen der kleine Junge hört, ist allerdings nicht bekannt. Daniel Brühl und Felicitas Rombold sind seit 2016 verheiratet. Ihr erster gemeinsamer Sohn kam 2016 zur Welt. Ende 2019 sprach Brühl über das Vatersein und die damit verbundenen Ängste: "Ich versuche, nicht permanent besorgt zu sein und mich zu entspannen. Nicht, dass sich meine permanente Sorge am Ende noch auf ihn überträgt", so Brühl im Interview mit der "Bild am Sonntag". Ein überfürsorglicher Helikopter-Vater sei er jedenfalls nicht.

Brühl begann seine Schauspielkarriere in Fernsehserien wie "Verbotene Liebe". Später wirkte er in deutschen Erfolgsfilmen wie "Good Bye, Lenin!" oder "Die fetten Jahre sind vorbei" mit. Inzwischen hat der 38-Jährige auch in Hollywood Fuß gefasst. So etwa in "The First Avenger: Civil War". Viel Beachtung fand auch seine Rolle in "Colonia Dignidad - Es gibt kein Zurück" an der Seite der Britin Emma Watson, die durch die "Harry Potter"-Verfilmungen berühmt wurde.

Auch Schulte wird zum zweiten Mal Vater

Eine freudige Nachricht gibt es auch bei Michael Schulte. Der Sänger wird ebenfalls zum zweiten Mal Vater. Das gab der 30-Jährige selbst auf Instagram bekannt. "Baby Nr. 2 on the way! Und Luis nimmt schon mal Kontakt auf!", schrieb Schulte auf Instagram. Dazu postete er ein Bild von der Baby-Kugel seiner Frau Katharina und seinen Sohn Luis, der seine Hand auf den Bauch seiner Mutter legt.

Unter den zahlreichen Gratulanten ist auch Musiker-Kollege Nico Santos, der neben Schulte bald sein Coach-Debüt in der Talent-Show "The Voice of Germany" feiern wird. Santos postete gleich vier Smileys mit Herzen in den Augen.

Schulte hatte Deutschland beim Eurovision Song Contest 2018 in Lissabon vertreten und mit seinem Lied "You Let Me Walk Alone" Platz vier belegt. Sechs Jahre zuvor war er bereits als Teilnehmer bei "The Voice of Germany" zu sehen, wo er auf Rang drei landete. Gemeinsam mit seiner Frau lebt der Musiker in Buxtehude.