Wer wird Millionär? In der Quizshow "Ohne Limit" ist das nicht die Frage, denn zumindest theoretisch können die Kandidatinnen und Kandidaten hier noch viel mehr gewinnen. Demnächst geht das neue RTL-Format mit Daniel Hartwich auf Sendung.

Daniel Hartwich führt demnächst durch eine neue Primetime-Show bei RTL (auch auf RTL+ abrufbar). Die ersten beiden Ausgaben von "Ohne Limit" werden im September in Köln aufgezeichnet. "Die Ausstrahlung ist für den Winter vorgesehen", gab RTL bekannt. Kandidatinnen und Kandidaten, die in Zweier-Teams antreten werden, können sich aktuell noch bei der Produktionsfirma Endemol Shine Germany bewerben.

Die Kandidatinnen- und Kandidatenpaare hätten die Chance, "ihr Leben für immer zu verändern", erklärt der Sender in der Ankündigung. Die Gewinnleiter in der Sendung ende schließlich niemals - "wenn die Antworten richtig sind".

Konkret werde als Antwort auf eine in der Show gestellte Frage immer eine Zahl gesucht, heißt es. "Ziel des Spiels ist es, so nah wie möglich an die richtige Antwort heranzukommen, ohne sie zu überschreiten", so RTL. Je näher die Kandidatinnen und Kandidaten an der Zahl seien, desto höher stiegen sie auf. Doch Geld gebe es nur bei einer exakten Antwort. Überschritten die Paare die Zahl hingegen, sei das Spiel verloren.

Original in Großbritannien großer Erfolg

"Ohne Limit" basiert auf dem britischen Erfolgsformat "Limitless Win". In Großbritannien wird die Show vom Kult-Duo Ant & Dec - Anthony McPartlin und Declan Donnelly - präsentiert, das auch die dortige Version des Dschungelcamps moderiert. Das UK-Original geht in Kürze in eine zweite Staffel.

Was die deutsche Dschungelcamp-Ausgabe angeht, hatte Daniel Hartwich indes Anfang des Jahres seine Fans mit der Mitteilung geschockt, dass er nach der 15. Staffel als Moderator an der Seite von Sonja Zietlow "aus familiären Gründen" ausscheidet. Gemeinsam waren die beiden seit 2013 für das Format vor der Kamera gestanden. In seine Fußstapfen wird Moderator Jan Köppen treten.