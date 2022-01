Vor drei Jahren verliert Danni Büchner ihren geliebten Ehemann Jens an den Krebs. Ende 2020 geht sie eine neue Beziehung mit Ennesto Monté ein, die von Höhen und vor allem Tiefen geprägt ist. Nun hat die 43-Jährige eine neue Liebe gefunden, mit der es anders laufen soll.

Schon seit einigen Tagen brodelt die Gerüchteküche um Danni Büchner. Die Witwe von Mallorca-Star und "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Jens Büchner soll frisch verliebt sein. Das erwähnte sie selbst um Weihnachten herum, ohne mehr zu dem neuen Mann in ihrem Leben zu verraten. Allerdings war sie neulich bereits mit einer auffälligen Kette zu sehen, die den Namen Sohel zeigte. Nun macht die 43-Jährige endgültig Schluss mit der Geheimniskrämerei.

Büchner küsst Sohels tätowierte Hand. (Foto: instagram.com/dannibuechner)

Ein Foto, das Büchner in ihrer Instagram-Story hochlud, zeigt zwei ineinander verschlungene Hände, zwei Gläser Sekt oder Champagner, den Blick auf die abendliche Hamburger Skyline und ist garniert mit zwei roten Herzen. Entstanden ist es laut "Bild"-Zeitung in der Bar "20 Up". Zunächst war es besagter Sohel, der es in seiner eigenen Story hochlud, ehe es auch seine Liebste teilte. Inzwischen hat Büchner noch einmal nachgelegt.

Gemeinsamkeit: "Goodbye Deutschland"

In einem schwarz-weißen Clip in ihrer Instagram-Story küsst sie die auffallend tätowierte Hand eines Mannes, der ihr den Arm um die Schultern gelegt hat und fügt erneut ein rotes Herz hinzu. Diese Hand gehört demnach vermutlich Sohel Abdoulkhanzadeh.

Abdoulkhanzadeh hat wie Büchner seinen Lebensmittelpunkt schon vor einigen Jahren nach Mallorca verlegt. Und nicht nur das. Auch ließ er sich 2019 dabei von der Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" begleiten. Damals kehrte er Deutschland gemeinsam mit seiner damaligen Freundin Jasemin Ehrck den Rücken, um eine Bar zu eröffnen. Die zwei bekamen dann sogar noch einen Sohn. Aufgrund der Corona-Krise musste die Bar allerdings schließen. Im Sommer 2021 zerbrach dann auch die Beziehung. Ehrck zog schließlich samt Kind zurück nach Deutschland.

Auch Büchner wurde durch "Goodbye Deutschland" bekannt, nachdem sie 2015 den Mallorca-Sänger Jens Büchner kennengelernt hatte. 2016 bekamen die beiden Zwillinge, 2017 feierten sie Hochzeit. Aus Danni Büchners erster Ehe stammen drei weitere Kinder. Auch Jens Büchner hatte bereits drei Kinder aus früheren Beziehungen. Der Reality-TV-Darsteller starb im November 2018 im Alter von 49 Jahren an Lungenkrebs.