Da hat sich das Auspacken der Koffer nicht gelohnt. Nur gut drei Tage nach ihrem Einzug sagt das erste Pärchen im "Sommerhaus der Stars" schon wieder Adieu. Dabei sollte ihr Aufenthalt doch dazu dienen, zumindest einem der beiden zu TV-Bekanntheit zu verhelfen.

Keine vier Tage hat es eines der Promi-Paare im "Sommerhaus der Stars" ausgehalten. Damit ringen nun nur noch sieben Duos um den Titel "Promipaar 2020". Georgina Fleur und ihr Verlobter Kubilay packten am Wochenende ihre Koffer. Und zwar freiwillig. Grund sind Unstimmigkeiten mit anderen Bewohnern.

Damit hatten die beiden nur einen kurzen Auftritt im TV-Scheinwerferlicht. Eigentlich wollte die 30-Jährige die Show nutzen, ihren Partner einem größeren Publikum vorzustellen. Doch daraus wird nun nichts. Anfang 2019 hatten sich beide verlobt. Fleur war vor sieben Jahren durch die RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" bekannt geworden. Am Ende reichte es für sie in der Sendung aber nur zum fünften Platz.

Die Promi-WG ist in diesem Jahr auf einen Bauernhof in Nordrhein-Westfalen gezogen. War es in den Vorjahren noch nach Portugal gegangen, blieb die Gruppe in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie im Land.

Die diesjährige Ausgabe wird seit dem 4. Juni aufgezeichnet. Wer es bis zur Ausstrahlung nicht abwarten mag, kann sich bei TVNOW nochmals die komplette Staffel aus dem Vorjahr ansehen - unter anderem mit Michael Wendler und seiner Laura.