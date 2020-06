Aller guten Dinge sind … acht! Genau genommen: Acht mal zwei. Und so verrät RTL, dass noch ein weiteres Paar zu den diesjährigen Gästen im "Sommerhaus der Stars" hinzukommt, die zuvor bereits bekannt gegeben worden waren. Um wen kann es sich da nur handeln?

Es ist angerichtet. Und es ist pickepackevoll im "Sommerhaus der Stars". Schließlich ist zu den sieben Paaren in der Show, die RTL am Donnerstag bereits bekannt gegeben hatte, nun noch ein weiteres hinzu gekommen. Eines, bei dem Millionen vor rund eineinhalb Jahren zusahen, wie es zueinander gefunden hat.

Um wen es sich handelt? Um den "Bachelor" von 2019, Andrej Mangold, und seine Rosenkönigin Jennifer Lange! Bleibt zu hoffen, dass ihre Liebe auch den "Sommerhaus"-Ausflug gut verkraftet. Schließlich sind bereits einige Beziehungen an dem stressigen "Kampf der Promipaare" in dem Format zu Bruch gegangen.

Mangold und Lange dürfen sich nun mehr oder weniger darauf freuen, mit folgenden Mitbewohnern die nächste Zeit unter einem Dach zu verbringen: das "Goodbye Deutschland"-Paar Andreas und Caroline Robens, die Reality-TV-Darstellerin Denise Kappés und der Sänger Henning Merten, die ehemalige "Deutschland sucht den Superstar"-Kandidatin Annemarie Eilfeld und der selbstständige Marketingexperte Tim Sandt, die Youtube-Influencer Lisha und Lou, die Ex-"Bachelor"-Teilnehmerin Georgina Fleur und der Unternehmer Kubi Özdemir, der Hypnotiseur Martin Bolze und die Designerin Michaela Scherer sowie die "Bullyparade"-Schauspielerin Diana Herold und der Betriebswirt Michael Tomaschautzki.

Ein Bauernhof in Bocholt

Maximal 27 Tage verbringen die Paare von nun an in ihrem gemeinsamen Domizil. Dem Zweiergespann, das bis zum Schluss durchhält und den Sieg erringt, winkt eine Belohnung in Höhe von 50.000 Euro. Was sich im "Sommerhaus" so alles zuträgt, können die Zuschauer später im Jahr bei RTL und TVNOW erfahren.

Wegen der Corona-Pandemie wird die Sendung erstmals nicht in Portugal gedreht, sondern in Deutschland. Die Unterkunft der Stars ist ein Bauernhof im nordrhein-westfälischen Bocholt. Alle Paare, die an der Show teilnehmen, hätten sich zuvor einem Covid-19-Test unterzogen und 14 Tage in Quarantäne verbracht, betont RTL.