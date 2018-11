Unterhaltung

Letzte Stunden auf Mallorca: Das hörte "Malle-Jens" kurz vor dem Tod

Sein Schicksal berührt Millionen: Der tragische Tod des bekanntesten deutschen TV-Auswanderers löst bundesweit große Anteilnahme aus. "Malle Jens" starb im Alter von nur 49 Jahren. Mit bewegenden Details schildert seine Frau, wie es mit ihm zu Ende ging.

Der Tod trat gegen Abend ein: Der über die deutschen Landesgrenzen hinaus bekannte TV-Auswanderer Jens "Malle Jens" Büchner ist am Samstag im Alter von 49 Jahren in einem Krankenhaus in Palma auf Mallorca gestorben. "Gegen 18.30 Uhr schloss Büchner in seinem Krankenbett für immer die Augen", berichtete die "Bild"-Zeitung.

Büchner hatte sich erst gut zwei Wochen zuvor in stationäre Behandlung begeben. Wie sein Manager bestätigte, hatte er seine schwere Krebserkrankung zunächst verschwiegen. "Jens wollte mit seiner Krankheit niemandem zur Last fallen", sagte Carsten Hüther der "Bild"-Zeitung. Dass "Malle-Jens" unter dramatischen gesundheitlichen Problemen litt, kam für die Öffentlichkeit daher weitgehend unerwartet.

Noch vor einer Woche war der deutsche Fernseh-Promi im TV zu sehen. In der am 12. November ausgestrahlten Folge von "Goodbye Deutschland" wirkte Büchner bereits "ausgelaugt" und war sichtlich abgemagert, wie es im "Bild"-Bericht heißt. In der sechs Wochen zuvor aufgezeichneten Sendung klagte er über Magengeschwüre und gestand ein, dass er Schmerztabletten nehmen muss. "Jens soll damals schon gewusst haben, dass er ernsthaft krank ist."

Jens Büchner war seit 2011 Teil der beliebten Auswanderer-Doku "Goodbye Deutschland". Die Vox-Sendung machte ihn deutschlandweit zum Star. Auf Mallorca betätigte sich der gelernte Finanzwirt unter anderem auch als Schlagersänger und Kneipenwirt. 2017 ging "Malle-Jens" ins "Dschungelcamp", in diesem Jahr zog er gemeinsam mit seiner Ehefrau Danni, mit der er die Zwillinge Jenna Soraya und Diego Armani bekam, ins RTL-"Sommerhaus der Stars".

Letzte Ruhe auf Mallorca

Anfang November verschlechterte sich sein gesundheitlicher Zustand dann rapide. Zuletzt hing er nach Angaben seiner Frau Daniela am Tropf und bekam zusätzlich reinen Sauerstoff, um ihm das Atmen zu erleichtern. "Die Ärzte versuchen ihr Menschenmögliches", zitierte die "Bild"-Zeitung Büchners neun Jahre jüngere Partnerin. "Malle-Jens" soll bis zuletzt ansprechbar gewesen sein. Seine Frau blieb in den letzten Tagen an seiner Seite im Krankenhaus.

"Jens' letzte Worte an mich waren, dass er mich liebt und glücklich war", berichtete sie dem Blatt. "Zum Schluss haben wir seine Lieblingsmusik gehört." Am Krankenbett liefen demnach Hits der Flippers und von Whitney Houston. Jens Büchner hinterlässt neben den Zwillingen seine Töchter Jessica und Jenny aus erster Ehe und den gemeinsamen Sohn mit seiner Ex-Verlobten Jennifer Matthias. Ehefrau Daniela brachte aus einer früheren Beziehung ihre Töchter Joelina und Jada sowie den Sohn Volkan mit.

Seine letzte Ruhe wird der gebürtige Zwickauer fernab der Heimat finden. Seinen letzten Wünschen zufolge soll "Malle-Jens" voraussichtlich am kommenden Wochenende auf Mallorca beerdigt werden - in seinen berühmten goldfarbenen Turnschuhen.

Quelle: n-tv.de