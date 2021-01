David Beckham wandelt sich zum Best Ager

Brille: Fielmann? David Beckham wandelt sich zum Best Ager

Die Zeiten, in denen David Beckham als jugendlicher Wirbelwind den Fußballplatz und mit Irokesenschnitt die Modewelt aufwirbelte, sind vorbei. Trendsetter und Stilikone bleibt "Becks" aber natürlich trotzdem. Und das trotz allmählich grauer Schläfen - und sogar trotz Brille.

Was wohl seine Frau dazu sagt? Nun ja, wir gehen mal davon aus, dass die modebewusste Victoria auch von diesem Outfit ihres Mannes begeistert ist - und ihn nicht etwa als "Brillenschlange" oder "Vierauge" verunglimpft.

Ja, es ist tatsächlich wahr. Auf einem seiner jüngsten Instagram-Schnappschüsse präsentiert sich David Beckham doch glatt mit Sehhilfe. Nicht etwa mit einer seiner hippen Sonnenbrillen, die er häufiger mal zur Schau trägt, sondern mit einer hundsordinären Klarglas-Brille zur Korrektur von Kurz- oder Weitsichtigkeit.

Okay, so ganz hundsordinär dann wohl auch wieder nicht. Es dürfte sich bei "Becks" schließlich kaum um ein Kassengestell handeln.

"Dabei, eine arbeitsreiche, aber gute Woche Revue passieren zu lassen. Jetzt brauche ich dringend ein bis drei Tassen Kaffee an diesem Sonntag", schreibt der ehemalige englische Fußball-Nationalspieler und heutige Miteigentümer des US-Clubs Inter Miami zu seinem Post. Wie zum Beweis hält er eine Kaffeetasse in seinen tätowierten Händen und blickt versonnen durch seine Brillengläser in die Ferne.

Die Aufnahme beweist: Auch an einer Stilikone wie "Becks" geht das Alter mit seinen mittlerweile 45 Jahren dann doch nicht ganz spurlos vorbei. Das kommt nicht nur durch die Brille auf seiner Nase zum Ausdruck, sondern auch durch seine zunehmend grauen Schläfen. So wandelt sich der einstmalige Rockstar unter den Kickern zusehends zum Best Ager.

Dabei ist es tatsächlich nicht das erste Mal, dass er sich seinen Fans mit Brille präsentiert hat. Aufmerksame Beobachter seines Instagram-Profils konnten ihn tatsächlich schon im vergangenen Jahr mit dem Accessoire erblicken.

Beckhams Fans scheint das nicht zu stören - im Gegenteil: "Er altert wie ein guter Wein", kommentierte etwa ein - natürlich - weiblicher Fan das Foto. Sie dürfte damit vielen der über zwei Millionen Nutzer, die den Post mit einem "Like" versehen haben, aus dem Herzen sprechen.