Unterhaltung

"Unser erstes Date war in Bonn": David Hasselhoff hat geheiratet

Der Mann, der nach "Freedom" Ausschau hielt, ist unter der Haube: US-Popstar David Hasselhoff geht zum dritten Mal den Bund der Ehe ein. Die Traumhochzeit findet in Europa statt. Im Süden Italiens geben sich die beiden Amerikaner in romantischer Kulisse das Ja-Wort.

Der US-Schauspieler und Sänger David Hasselhoff hat zum dritten Mal geheiratet. Die Trauung mit dem Model Hayley Roberts fand im engen Familienkreis in Italien statt, wie Hasselhoffs Sprecher bestätigte. Dass der Baywatch-Star seine 38-jährige Freundin in Europa ehelichen will, hatte Hasselhoff bereits im Frühjahr verraten. "Wir werden in Italien heiraten", hatte der 66-Jährige Anfang März verkündet.

Wo genau sich das Paar das Ja-Wort geben wollte, ließ Hasselhoff damals noch offen. Roberts veröffentlichte nun allerdings bei Instagram Schnappschüsse, die die frisch vermählte Braut in der süditalienischen Region Puglia zeigen. Offenbar fand die Trauung in dem malerischen Touristenort Alberobello statt, der für seine charakteristischen Kegeldächer aus Stein bekannt ist.

In ihrem Glück bekam Hasselhoffs neue Gattin den Namen des Ortes offenbar nicht richtig mit: In ihrer Bildunterschrift heißt es, dies sei das einzige Bild aus der Nacht im "schönen Arbellobello". Sie sei "viel zu sehr damit beschäftigt gewesen", erklärte sie, "das alles in mich aufzunehmen". Hayley und Hasselhoff hatten sich vor sechs Jahren in Deutschland kennengelernt und 2016 verlobt.

Begegnung in Deutschland

"Unser erstes Date war in Bonn", erzählte Hasselhoff im Vorfeld der Hochzeit. Roberts wusste seinen Worten zufolge dabei lange Zeit nicht, dass ihr zukünftiger Gatte auch als Sänger auf der Bühne steht. "Ich war geschockt. Aber jetzt habe ich mich daran gewöhnt", sagte sie im März.

Der auch als Popstar erfolgreiche Künstler war bereits mit seinen Schauspielkolleginnen Catherine Hickland und Pamela Bach verheiratet. Er hat zwei erwachsene Töchter. In Deutschland und Österreich feierte Hasselhoff vor allem in den Wendejahren große Erfolge als Sänger ("I've been looking for Freedom").

Der US-Amerikaner, der in den 80er und 90er Jahren mit Serien wie "Knight Rider" berühmt wurde, trägt seinen Ehering bereits seit einiger Zeit. Er stamme von seinen Eltern, "und ich trage ihn als Glücksbringer und zum Gedenken, und deshalb dachte ich, dass das schön ist", sagte er. "Ich muss nicht rausgehen und einen anderen Ring holen. Ich behalte einfach diesen hier."

Quelle: n-tv.de