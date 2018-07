Unterhaltung

Nach Überdosis und Notaufnahme: Demi Lovato ist wieder bei Bewusstsein

Seit mehreren Jahren gilt die Sängerin und Schauspielerin Demi Lovato als von ihrer Drogensucht genesen, doch gestern muss sie nach einer Überdosis in die Notaufnahme. Nun äußert sich ihr Sprecher zu ihrem aktuellen Zustand.

Die US-Sängerin und - Schauspielerin Demi Lovato ist Medienberichten zufolge nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus wieder bei Bewusstsein. Das Promiportal "TMZ" berichtete unter Berufung auf Polizeikreise, die 25-Jährige sei wegen einer Überdosis behandelt worden. Das Magazin "People" schrieb unter Berufung auf Lovatos Umfeld, ihr Zustand sei stabil. Lovato hatte in der Vergangenheit offen über Drogenprobleme und Selbstmordgedanken gesprochen.

Eine Sprecherin der Rettungskräfte bestätigte, dass eine 25-Jährige von einer Wohnanschrift, die Lovatos entspricht, ins Krankenhaus gebracht worden sei. Den Namen der Patientin und Details zu ihrem Zustand nannte die Sprecherin aber nicht.

Dem Portal "TMZ" sagte Lovatos Sprecher, sie sei inzwischen wach und mit ihrer Familie zusammen, die die Öffentlichkeit um die Wahrung ihrer Privatsphäre bitte. Die Angehörigen wollten demnach darauf hinweisen, dass nicht alle Medienberichte korrekt sind, seien aber auch dankbar für die vielen guten Wünsche, Gebete und die Unterstützung, die sie bereits erfahren hätten.

"TMZ" hatte zuvor die Audiodatei eines Notrufs veröffentlicht, aus der hervorzugehen schien, dass Lovato bewusstlos war und wiederbelebt wurde. Die 25-Jährige habe zu diesem Zweck Narcanti, ein Nasenspray zur Behandlung von Opoid-Überdosen, erhalten. "People" zitierte eine Lovato nahe stehende anonyme Quelle, wonach der Zustand der Sängerin stabil sei. Es handle sich um eine Überdosis Drogen, nicht aber durch Heroin, wie "TMZ" berichtet hatte.

Früher mehrmals täglich Kokain

Lovato hatte ihre Karriere in der Kinderserie "Barney und seine Freunde" begonnen, in der auch Selena Gomez mitspielte. Mit dem Disney-Channel-Film "Camp Rock" wurde sie dann zum großen Star. Später spielte sie auch in der populären Musical-Serie "Glee" mit.

Schon als Teenager startete sie zudem eine überaus erfolgreiche Karriere als Popmusikerin. Überdies engagiert sie sich für die Rechte von sexuellen Minderheiten sowie im Kampf gegen die in den USA verbreitete Waffengewalt.

Die 25-Jährige leidet unter einer bipolaren Störung und hatte früher mit Depressionen, schweren Essstörungen sowie mit Drogenabhängigkeit zu kämpfen. Der Dokumentarfilm "Demi Lovato: Stay Strong" von 2012 schildert, dass Lovato früher mehrmals am Tag Kokain geschnupft, schließlich aber den Entzug geschafft habe. 2015 sagte die Künstlerin in einem Interview mit der Zeitschrift "Elle", sie habe bereits ab einem Alter von sieben Jahren Selbstmordgedanken gehabt. "Ich wusste in jungen Jahren, dass einige meiner Verhaltensweisen ein Problem waren", sagte Lovato.

Beistand von Fans und Kollegen

Im Juni veröffentlichte Lovato einen Song mit dem Titel "Sober" (nüchtern), in dem sie einen Rückfall in die Drogensucht andeutet. "An alle, die mich nie verlassen haben, wir haben diesen Weg schon mal hinter uns gebracht, es tut mir so leid, dass ich nicht mehr nüchtern bin", heißt es darin.

In den sozialen Online-Netzwerken reagierten Fans und Kollegen von Lovato schockiert auf die Nachricht. "Es bricht mir das Herz, dass sie das durchmacht", schrieb die Moderatorin Ellen DeGeneres auf Twitter. "Sie ist ein Licht in dieser Welt und ich sende meine Liebe an sie und ihre Familie."

Der Country-Star Brad Paisley, der in der Vergangenheit mit Lovato zusammengearbeitet hatte, schrieb, er bete für seine Kollegin. "Sucht ist eine erschreckende Krankheit. Es gibt niemanden, der aufrichtiger oder mutiger ist als diese Frau." Pop-Star Ariana Grande schrieb bei Twitter an Lovato gerichtet schlicht: "Ich liebe dich."

Quelle: n-tv.de