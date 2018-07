Unterhaltung

Wie weiter nach dem Absturz?: Demi Lovatos Familie drängt auf Entzug

Nach einer Überdosis, die sie nur knapp überlebt, erholt sich Demi Lovato in einer Klinik. Wie es nach ihrer Entlassung weitergeht, ist noch unklar. Ihre Familie sieht einem Medienbericht zufolge vor allem eine Lösung.

Die Nachricht von Demi Lovatos lebensgefährlicher Überdosis schockte Anfang der Woche ihre Fans. Die Mutter der Sängerin, Dianna Hart, wusste einem Insider zufolge von den Drogenproblemen ihrer Tochter. Das schreibt die US-Seite "People" und beruft sich dabei auf jemanden, der früher zum engeren Kreis der Sängerin gehört haben soll. Sie habe sich nicht getraut, das Thema Lovato gegenüber anzusprechen. Die 25-Jährige sei schließlich diejenige in der Familie gewesen, die alle Rechnungen bezahlt habe.

"Ihre Mutter ist eine sehr süße Person, die aber null - und wenn ich null sage, meine ich das - zu sagen hat", so der Insider. "Demis Mutter war wie eine Sklavin für sie", heißt es weiter. "Alles, was Demi wollte, hat sie bekommen. Schon mit 16 Jahren sagte sie: 'Ich bezahle die Rechnungen in diesem Haus, also ist es mein Haus.'" Doch Hart liebe ihre Tochter und wolle wirklich, dass es ihr bald besser gehe.

Am Dienstag hatte der Sprecher der Familie ein Statement veröffentlicht, in dem bestätigt wurde, dass Lovato "wach ist und zusammen mit ihrer Familie allen Menschen für ihre Liebe, Gebete und Unterstützung danken möchte". Wie es für die 25-Jährige nun weitergeht, ist noch ungewiss. In wenigen Tagen wird sie voraussichtlich aus der Klinik entlassen. Wie "People" wiederum unter Berufung auf einen Insider berichtet, drängt ihre Familie auf eine Entziehungskur direkt im Anschluss. "Demis Familie schiebt sie Richtung Entzug", wird der Insider zitiert.

Es sei für jemanden, der mit einer Überdosis in der Notaufnahme landet, elementar wichtig, direkt danach eine Kur zu beginnen. Wenn man vorher nochmal nach Hause zurückkehre, würde das die Chancen auf Erfolg schmälern. Wie Lovato selbst mit der Situation umgehen möchte, ist bislang nicht bekannt.

Quelle: n-tv.de