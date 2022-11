Die Backstreet Boys treten am Abend in London auf

Nach Aaron Carters Tod Die Backstreet Boys treten am Abend in London auf

Die Backstreet Boys vor weniger als einem Monat in der Münchner Olympiahalle - da war die Welt noch in Ordnung.

Nick Carter von den Backstreet Boys ereilt die Nachricht vom Tod seines Bruders mitten auf einer Tour. Schon am Folgetag steht ein Konzert in London an. Vonseiten des Veranstalters wird nun kommuniziert, dass dieses stattfinden soll. Ob mit oder ohne Nick wird nicht weiter erläutert.

Einen Tag nach dem Tod von Aaron Carter war bisher unklar, ob die Backstreet Boys, zu denen auch Aarons Bruder Nick gehört, ein für Sonntagabend geplantes Konzert in London geben werden. Nun wurde über einen offiziellen Kanal des Veranstaltungsorts bestätigt, dass das Konzert stattfindet. "Wer ist bereit zu sehen, wie die @Backstreet Boys heute Abend auf die Bühne gehen?", heißt es in einem Tweet von "The O2". "Die Türen öffnen um 18 Uhr und es sind noch ein paar letzte Plätze verfügbar."

Sänger Aaron Carter war am Vortag im Alter von 34 Jahren gestorben. Sein Agent Roger Paul hatte dies auf Anfrage unter Berufung auf die Mutter Carters bestätigt. "Sie rief mich an und sagte, ihr Sohn sei tot", sagte Paul in einem Telefonat. Der ehemalige Kinderstar wurde 34 Jahre alt. Alle weiteren Einzelheiten und Umstände würden geklärt und dann mitgeteilt, hieß es.

Carter hatte zuletzt immer wieder mit psychischen Problemen sowie Medikamenten- und Drogensucht gekämpft. Der jüngere Bruder von "Backstreet Boy" Nick Carter feierte Ende der 90er Jahre mit Hits wie "Crush On You" und "Aaron's Party" große Erfolge - da war er noch ein Kind. Seitdem hat er sich immer wieder eher erfolglos an einem Comeback versucht. Im Rahmen einer Welttournee machte er 2015 auch in Deutschland Station.

Bruder Nick muss von Aarons Tod auf der Tour erfahren haben. Ob er selbst am Konzert in der "The O2 Arena" teilnehmen wird, ging aus dem Tweet nicht hervor. Es war auch nicht erkenntlich, ob es sich - ob der Kürze der Ankündigung - möglicherweise um eine automatisierte Nachricht vonseiten der Eventlocation handelt. Da diese nur etwas mehr als zwei Stunden vor Konzertbeginn erfolgte und sonst noch keine Absage des Konzerts verlautbart wurde, ist davon auszugehen, dass das Konzert stattfinden wird.

Auf einem Bild zum Beitrag stehen die Worte "Only UK Show" (Übersetzung: das einzige Konzert im Vereinigten Königreich) geschrieben. Dies deutet darauf hin, dass das für Dienstagabend in Manchester geplante Konzert der Backstreet Boys vermutlich ausfallen wird.