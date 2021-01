Ein Dienstag im Bett ist gemütlich und nett, haben sich Mats und Cathy Hummels wohl gedacht. Jedenfalls grüßen der Fußballer und seine Frau ihre Fans mit einem Schnappschuss aus der Koje. Bei so viel Harmonie verstummt auch das böseste Gerücht.

Cathy Hummels nimmt ihren Job als Influencerin durchaus ernst. Deshalb postet sie auf ihrer Instagram-Seite regelmäßig auch Schnappschüsse und Aufnahmen von ihrem Essen, ihrem Trainingsprogramm oder ihrer Schminkroutine.

Nur gemeinsame Bilder mit ihrem Mann, Borussia-Dortmund-Kicker Mats Hummels, hatte die Fußballerfrau schon seit geraumer Zeit nicht mehr veröffentlicht. Das letzte Pärchen-Foto stammte tatsächlich bereits aus dem August 2020. Das ist natürlich Öl ins Feuer der Gerüchte um eine Beziehungskrise im Hause Hummels, die das Paar nie so ganz loszuwerden scheint.

"Wir sind nicht getrennt"

Dabei hatte Cathy Hummels schon im Oktober eine eindeutige Ansage gemacht. "Wir sind nicht getrennt. Selbst, wenn es immer mal wieder schwierig ist, arbeiten wir an uns. Es ist eben so, wie bei jedem anderen normalen Ehepaar auch. An erster Stelle steht für uns immer das Glück unseres Kindes", erklärte sie seinerzeit.

Mit einer der jüngsten Schnappschüsse auf der Instagram-Seite der 32-Jährigen sollten nun die bösen Gerüchte aber wirklich endlich mal wie weggeblasen sein. Das Bild, mit dem Cathy Hummels und ihr Mann die rund 600.000 Follower der Influencerin grüßen, entstand sogar im Bett. Gemeinsam lächelt das Paar, das Anfang 2018 einen Sohn bekam, aus der Koje heraus in die Kamera.

"Good morning - start your day right! Kein perfektes Foto, aber das letzte Selfie ist auch schon lange her. Wahrscheinlich grinse ich deshalb so", schreibt Cathy Hummels dazu. Nun, da ihr Beziehungsstatus geklärt ist, kann sie sich auch schon wieder ganz entspannt ihren sonstigen Aufgaben widmen. In einem Clip, den sie wenig später postete, tanzt sie im Bademantel und präsentiert dabei ihre frisch geschminkten Lippen.