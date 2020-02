"Fast doppelt so alt"

"Fast doppelt so alt" Die Katze damals und heute im Foto-Vergleich

Wir werden alle nicht jünger. Das gilt auch für eine Daniela Katzenberger. Dass die sich allerdings gut gehalten hat, belegt sie jetzt mit einem Foto aus vergangenen Tagen. Und doch sieht sie heute so ganz anders aus.

16 Jahre liegen zwischen den Bildern, die Daniela Katzenberger bei Instagram gepostet hat. Um einen direkten Vergleich zu ermöglichen, hat sie daraus eine Collage erstellt und sich in ähnlichen Klamotten auf ähnliche Weise positioniert.

Auf beiden Bildern trägt sie ein rotes Unterhemd mit tiefem Ausschnitt und eine Shorts. Das linke Knie ist leicht angewinkelt, die Ellenbogen auf eine Brüstung gestützt. Die auf dem einen Foto noch braunen Haare sind zu einem Dutt zusammengefasst, sowie die blondierte Mähne auf dem anderen Bild. Dazu schreibt die Katze: "17 Jahr - braunes Haar. 33 Jahr - blondes Haar ... und heute bin ich fast doppelt so alt wie auf dem linken Bild. Die Oberweite ist jetzt zwar auch doppelt so groß, dafür aber der Hintern nicht."

Auch in dem Gesicht ist die eine oder andere Veränderung zu verzeichnen, so zum Beispiel die in Form gebrachten Augenbrauen und das Make-up, auf das die 17-jährige Katze für ihr Foto verzichtete.

Nicht wenigen Followern gefällt der natürliche Look von einst sehr gut, ebenso wie die damals noch dunklen Haare. Dass Daniela Katzenberger deswegen auf ihre blonde Mähne verzichtet, ist aber unwahrscheinlich, schließlich ist die zu ihrem Markenzeichen geworden.