Seit einer halben Dekade ist Daniela Katzenberger Mutter von Töchterchen Sophia. Anlässlich deren Jubeltages gibt es nicht nur eine Eisprinzessinnen-Torte und ein dickes Geschenk, sondern für die Fans auch gleich noch einen Rückblick auf den Tag der Geburt der jetzt Fünfjährigen.

Man soll die Feste ja feiern, wie sie fallen. Das gilt ganz besonders für den Geburtstag des eigenen Kindes. Das sieht Daniela Katzenberger ganz ähnlich, und so gibt es anlässlich des fünften Jubeltages von Töchterchen Sophia Kuchen, Geschenke und niedliche Kinderfotos aus vergangenen Tagen.

Zunächst gratuliert die Katze ihrer Tochter bei Instagram mit einer acht Bilder umfassenden Fotogalerie und gewährt damit ihren Followern einen Blick in die Vergangenheit von Sophia. Unter anderem sieht man die Katze auf mehreren Schnappschüssen im Krankenhausbett mit dem Neugeborenen auf der Brust. Dann sitzt Ehemann und Vater Lucas Cordalis auf dem Flur des Krankenhauses und hält sein Töchterchen auf dem Schoß oder trägt es im Maxicosi herum. Dazu schreibt die 33-Jährige: "Happy Birthday meine kleine Prinzessin. Mein Baby wird heute schon 5 Jahre alt. Wow, wo ist die Zeit geblieben? Ich habe sie doch gerade erst auf die Welt gebracht. Danke, dass es dich gibt, mein Schatz."

Ein Haus in Pink

In einem Video nimmt Daniela Katzenberger ihre Follower dann mit ins pinkfarbene Kinderzimmer von Sophia und lässt sie an dem Moment teilhaben, in dem das Geburtstagskind seine Geschenke entdeckt, allen voran ein riesiges rosafarbenes Puppenhaus. Zwar sagt Sophia, das habe sie sich schon immer gewünscht, doch ist ihre Reaktion doch eher verhalten. Entweder ist sie wirklich vollkommen überwältigt, oder diese Szene musste häufiger gedreht werden, bis alles stimmte.

Der letzte Post zeigt dann die gesamte Familie vor einer himmelblauen Torte mit "Die Eisprinzessin"-Motiv. Farblich ein ziemlicher Kontrast zu den rosafarbenen Tellern, Bechern und Servietten auf dem Tisch davor.

Unter den Fotos und dem Video gratulieren Katzenbergers Follower der kleinen Sophia von ganzem Herzen. Unter ihnen sind natürlich auch Großmutter Iris Klein und Tante Jenny Frankhauser. Was die zwei Sophia geschenkt haben, ist nicht bekannt. Vermutlich aber irgendwas in Pink.