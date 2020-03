Bei ihren Fans ist Daniela Katzenberger vor allem für ihre Ehrlichkeit beliebt. Zwar präsentiert sie sich gern perfekt gestylt in der Öffentlichkeit, doch hat sie auch kein Problem damit, die ungeschminkte Wahrheit preiszugeben. Eben das tut sie auch jetzt wieder.

Daniela Katzenberger ist eine ehrliche Haut. Das beweist sie immer wieder bei Instagram mit Einblicken in ihr Privatleben. Da gibt es Fotos vom Sofa, aus dem Bad, am frühen Morgen, am späten Abend. Und während sie auf den roten Teppichen wie aus dem Ei gepellt ist, lässt sie sich daheim auch schon mal ein bisschen gehen und scherzt darüber. So gewinnt die 33-Jährige die Sympathien ihrer Fans.

Ihr neuestes Video aber lässt einige von ihnen eher besorgt zurück. Darin zeigt sich die Katze bei ihrer Morgenroutine. Sie tritt mit zusammengebundenen Haaren, rosa Haarband und einem Schlafanzugoberteil mit Rehkitz-Aufdruck vor die Kamera. Vor allem ist sie dabei vollkommen ungeschminkt. Dann kann man ihr dabei zuschauen, wie sie sich Make-up, Concealer und Co. aufträgt. Dazu schreibt sie: "Wer ist heute morgen auch wieder 'ohne Gesicht' aufgewacht?" mit dem Hashtag #momslife, also Leben einer Mutter.

Schatten aufgemalt?

Besonders ins Auge fallen den Followern von Katzenberger allerdings ihre ausgeprägten Augenringe. Während die einen die dunklen Schatten für aufgemalt halten, sind andere in echter Sorge um die Gesundheit der Blondine. Doch die Katze hat die Kommentare im Blick und versichert, dass es ihr gut gehe und sie das schon mehrfach - ohne Ergebnis - von einem Arzt habe checken lassen. Die meisten kommentierenden Abonnenten aber sind einmal mehr begeistert von ihrem Mut, der Offenheit und der Ehrlichkeit.

Dunkle Augenringe können ganz unterschiedliche Ursachen haben: Zu wenig Flüssigkeit, Eisenmangel oder Allergien. Allerdings können sie auch einfach genetisch bedingt sein, oder eine Folge des Alterns. Und auch an diesem Prozess wird uns die Katze sicherlich teilhaben lassen. Am Ende des Videos hat sie übrigens wieder das Gesicht, das wir von ihr kennen - samt falschen Wimpern, Smokey Eyes, rosa Lippenstift und ganz ohne Augenringe.