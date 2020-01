Daniela Katzenberger gewährt ihren Fans immer wieder Einblicke in ihr Privatestes. Jetzt nimmt sie sie mit auf eine Reise durch die Zeit, bei der ihre Entwicklung vom niedlichen Baby zur Katze von heute mit allen Veränderungen deutlich wird.

Seit zehn Jahren steht Daniela Katzenberger nun schon in der Öffentlichkeit. Kennegelernt haben sie die meisten ihrer Fans 2009, als sie bei der Vox-Sendung "Auf und davon - Mein Auslandstagebuch" in die Vereinigten Staaten reiste, um dort Karriere als Bunny in Hugh Hefners Playboy Mansion zu machen. Daraus wurde zwar nichts, doch folgte kurz darauf die Teilnahme an dem Format "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer", für das Vox die Katze bei der Eröffnung ihres Cafés auf Mallorca begleitete.

Natürlich gab es auch ein Leben vor diesem öffentlichen. Jetzt gewährt Daniela Katzenberger ihren Followern bei Instagram einen Einblick in die private Fotokiste. Dort postete sie ein Video, das aus zwölf ineinander gemorphten Bildern der heute 33-Jährigen besteht, angefangen in frühesten Kindertagen bis heute. Aus dem brünetten kleinen Mädchen mit den Kulleraugen wurde die Platinblondine mit den langen Wimpern.

Erstaunliche Metamorphose

Das kommt natürlich gut an, denn die Metamorphose, die die Katze durchgemacht hat, ist erstaunlich. Vor allem Mama Iris Klein freut sich und kommentiert mit "Sooo wunderschön" und fünf Herz-Emojis. Ihre Fans sind sich einig, dass die Katze gerade in den letzten Jahren immer schöner geworden sei. Und auch die Ähnlichkeit zu Tochter Sophia, gerade vier Jahre alt, fällt vielen auf.

Daniela Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen geboren. Sie ist seit Anfang 2014 mit Lucas Cordalis zusammen. Das gemeinsame Töchterchen Sophia kam am 20. August 2015 in Worms zur Welt. Hochzeit feierten die Eltern dann ein gutes Jahr später auf dem Petersberg in Königswinter. Seit 2016 lebt die Familie auf Mallorca.

Das pink eingerichtete Café, das die Katze 2010 vor den Vox-Kameras in Santa Ponca eröffnete, ist seit 2017 geschlossen. "Daniela hat heute andere Prioritäten. Als Unternehmerin macht sie unter anderem in Mode und Kosmetika", teilte das Management damals mit. "Und als Mutter einer kleinen Tochter hätte sie auch gar nicht die Zeit, sich zusätzlich jeden Tag ausreichend um ein Café zu kümmern."