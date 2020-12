Auch in Sachen Weihnachtsdeko wird sich am Ende wohl wieder Daniela Katzenberger gegen ihren Mann Lucas Cordalis durchsetzen.

Bei der Familie Katzenberger-Cordalis laufen die Weihnachtsvorbereitungen bereits auf Hochtouren. Nur in Sachen Christbaumschmuck sind sich die drei offenbar nicht ganz einig. Und so wird die Tanne kurzerhand mehrfach ungeschmückt. Jetzt ist die Meinung der Fans gefragt.

In zweieinhalb Wochen ist Weihnachten und der Abverkauf von Weihnachtsbäumen läuft in diesem Jahr sicherlich besonders gut, wo doch alle Menschen aufgrund der Corona-Pandemie dazu angehalten sind, es sich möglichst daheim gemütlich zu machen. Auch bei Daniela Katzenberger, Ehemann Lucas Cordalis und Töchtern Sophia wird das Haus auf Mallorca bereits festlich geschmückt. Nur in puncto Weihnachtsbaumschmuck werden sich die drei nicht so recht einig.

Und so lädt die Katze jetzt drei Fotos unterschiedlicher Deko-Versionen auf ihrem Instagram-Account hoch. Das erste Bild zeigt sie mit der fünfjährigen Sophia auf den Schultern vor einem Baum, in dem jede Menge Barbie-Puppen und eine pinkfarbene Girlande drapiert sind. Ein zweites Foto zeigt dann Cordalis neben selbiger Tanne stehend, doch ist die Girlande dieses Mal blau und im Grün hängen mehrere Gitarren. Die dritte Version stammt von der Katze selbst, und auch hier sind Girlande und Kugeln zwar Pink, doch baumeln statt Barbies pinkfarbene High Heels an den Ästen.

Begeisterung der Fans hält sich in Grenzen

Möglicherweise um weiteren häuslichen Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen, überlässt die 34-Jährige die Entscheidung nun ihren Followern: "Also, dieses Jahr können wir uns einfach nicht entscheiden ... Welchen Baum würdet ihr euch zu Hause hinstellen?", will sie von ihnen wissen. Und die Antworten ihrer Fans fallen so unterschiedlich aus wie das Baumgehänge selbst. Nicht wenige aber geben an, sich keinen der drei Bäume in die Wohnung stellen zu wollen. Jede einzelne der drei Versionen ist ihnen offenbar zu bunt, zu verrückt, zu wenig festlich.

So kommen Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis also nicht weiter. Bliebe immer noch die Möglichkeit, eine größere Tanne zu kaufen und Gitarren, Barbies und Schuhe dranzuhängen. Oder aber sie besorgen sich zwei weitere Bäume und gönnen jedem Familienmitglied seinen eigenen Weihnachtsbaum. Wie sie sich am Ende wirklich entscheiden, erfahren Katzenbergers Follower aber ganz sicher in Kürze ebenfalls bei Instagram. Schlicht wird der Baum aber wohl auf keinen Fall.