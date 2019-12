Daniela Katzenberger ist sich für keinen Gag zu schade. Ihre Fans lieben sie dafür, und die Blondine wiederum dankt es ihnen an einem verschlafenen Morgen mit einem ganz besonderes großzügigen Angebot. Kaffee gefällig?

Daniela Katzenberger hat einen besonderen Humor, wie sie immer wieder auf ihrem Instagram-Account unter Beweis stellt. Vor allem gewährt sie dabei gern Einblicke in ihr Privatestes. Das neueste Video zeigt einen typischen Morgen im Hause Katzenberger/Cordalis.

In dem Clip steht die Katze sichtlich verpennt an die Küchenzeile gelehnt. Sie trägt ein rosafarbenes Schlafanzugoberteil, das man schon von früheren Aufnahmen kennt. Dazu hat sie einen Hose mit Krümelmonster-Gesichtern und Keksen gewählt. Die blonden Haare zu einem abstehenden Zopf auf dem Kopf zusammengebunden, gähnt die 33-Jährige lautstark, reibt sich die noch müden Augen, ehe aus dem Off "Kameramann" Lucas Cordalis fragt: "Erst mal 'nen Kaffee?" Da lässt sich die Katze nicht lange bitten.

"Wer braucht jetzt auch ein Tässchen Kaffee?"

Offenbar ist das schwarze Gebräu bereits vorbereitet. Denn nun dreht sie sich um und greift zu einer auf der Arbeitsplatte abgestellten Tasse. Soweit, so normal, und so hat es wohl beinahe jeder bei sich daheim auch schon getan. Allerdings mit einem winzigen - oder in dem Fall eher riesigen - Unterschied. Die Tasse, die die Katze nun mit beiden Händen umfasst, um daraus zu trinken, hat eher die Größe einer Babybadewanne. Und sie ist bis zum Rand mit Kaffee gefüllt. Zu dem Post schreibt sie: "Wer braucht jetzt auch ein Tässchen Kaffee?" Für diesen unerwarteten Gag sind ihr belustigte Kommentare bei Instagram natürlich sicher, und so konnte das Video schon in Kürze mehr als 200.000 Likes und über 2200 Kommentare sammeln.

Die Frage, wo man eine Tasse dieses Ausmaßes bekommt, bleibt die Katze ihren Followern allerdings schuldig. Besonderes praktisch ist das Gefäß aber vermutlich aufgrund seines Gewichtes nicht, und auch der Kaffee darin dürfte kalt werden, ehe man auch nur die Hälfte davon getrunken hat. Für einen typischen Katzenberger-Gag ist sie aber natürlich genau das richtige Gimmick.