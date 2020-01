Daniela Katzenberger weiß, wie man sich professionell schminkt. Zumindest geht man davon aus, wenn man sie mit perfektem Make-up auf dem roten Teppich sieht. Jetzt lässt sie sich in die Trickkiste schauen und gesteht, einen aktuellen Beauty-Trend so gar nicht zu verstehen.

Augenbrauen sind regelmäßig ein Thema für Daniela Katzenberger. Allerdings keines, über dass sie sich über das morgendliche Schminken hinaus Gedanken macht. Nun aber stellt sie öffentlich die Frage, ob ein neuer Beauty-Trend schlicht nichts für sie ist oder ob sie irgendetwas falsch macht. Die Reaktionen darauf verleiten sie zu einem durchaus selbstkritischen Blick auf die entsprechende Körperpartie.

Nachdem die Frauen sowie auch einige Männer viele Jahre lang ihre Augenbrauen in Form und eher schmal zupften, trägt man diese heute ja lieber in Block-Form. Dabei können sie nicht breit und dunkel genug sein. Auch die Katze probiert es aus und malt sich mit einem dunklen Stift zwei dicke Balken ins Gesicht. Happy ist sie damit nicht, denn sie schreibt dazu: "Also entweder habe ich diesen Trend noch nicht so ganz kapiert... oder es sieht einfach nur an mir so scheiße aus."

"Wer im Glashaus sitzt ..."

Wie üblich feiern ihre Instagram-Follower die 33-Jährige für ihren Humor, doch fällt dem einen oder anderen Fan auf, dass die Augenbrauen der Katze schon früher mal diskussionswürdig waren. Darauf aufmerksam gemacht, schießt der Reality-Star gleich noch eine Fotocollage hinterher. Hierfür hat sie das aktuelle Dicke-Brauen-Foto einem Bild aus vergangenen Tagen gegenübergestellt. Hier sind die Augenbrauen der gebräunten Katze nicht mehr als zwei sehr dünne, aufgemalte Striche, die sich an einem artfremden Ort auf der Stirn befinden. Ihre natürlichen Brauen hat sie für diesen ungewöhnlichen Look abrasiert. "Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Stirnbrauen schmeißen", schreibt sie passender Weise und selbstironisch dazu.

Vielleicht sollte die Katze einfach Töchterchen Sophia um Rat fragen, denn die macht es ihrer Mutter offenbar schon nach und vielleicht sogar bald vor. Auf einem weiteren Foto sieht man Ehemann und Vater Lucas Cordalis auf dem rosa Sofa sitzend, wie er von Sophia und einer Freundin mit Haarbürste und Lippenstift zurecht gemacht wird. Auf dem Kopf trägt er ein Einhorn-Horn, auf seiner Brust liegt ein pinkfarbener Fön. Dazu textet die Katze: "Wenn deine Tochter sagt, dass du zu ihrer Schmink-Party eingeladen bist, dann gehst du da gefälligst auch hin." Wie Cordalis' Augenbrauen nach dem Event aussahen, ist allerdings nicht überliefert. Aber Übung macht ja bekanntermaßen die Schminkmeisterin.