Daniela Katzenberger ist offenbar schon vor dem ersten Kaffee am Morgen zu Scherzen aufgelegt.

Der Lukas Cordalis, der muss es gut haben. Das jedenfalls legt Daniela Katzenberger nahe. Sie demonstriert, wie sie dem Gatten seinen Kaffee serviert - akrobatisch und mit Augenzwinkern.

Das Krümelmonster ist heute ausnahmsweise nicht auf dem Weg zur Keksdose. Es macht sich an der Kaffeemaschine zu schaffen. Oder macht es doch Yoga? In Sesamstraßen-Schlafanzughose macht Daniela Katzenberger in der heimischen Küche wilde Verrenkungen.

Auf Instagram veröffentlichte die 32-Jährige ein Foto, das sie in allemal verwunderlicher Pose im Kopfstand zwischen Arbeitsflächen verkeilt zeigt. Mit einem Fuß hat sie sich eine rosafarbene Tasse gegriffen, den anderen hat sie auf den Bedienknöpfen der Kaffeemaschine platziert.

"So mache ich jeden Morgen für meinen Mann Kaffee", schreibt Katzenberger zu dem ungewöhnlichen Foto. Dazu gibt es ein Kaffee-Emoji und einen Smiley, der Tränen lacht - wohl ein klares Indiz dafür, dass die Katze es wie so oft nicht wirklich ernst meint. Sie nennt die Aktion #kitchenyoga, also Küchen-Yoga. Der sportliche Mehrwert darf zwar bezweifelt, kann jedoch nicht völlig ausgeschlossen werden.

Katzenbergersches Kreativ-Yoga

Es ist nicht das erste Mal, dass Katzenberger mit Verrenkungen und einer gehörigen Prise Ironie für Lacher sorgt. Zuletzt posierte sie im Halbspagat an der Wand scheinbar konzentriert lesend als sexy Nerd. Oder sie ließ sich gemeinsam mit Ehemann Lukas Cordalis ablichten. Dabei stand die Katze auf seinem Oberschenkel. Und das neue Foto vom Katzenbergerschen Kreativ-Yoga gab es auf Instagram schon einmal in der Light-Version. Mit Kaffeetasse auf dem Bauch drapiert, ging die Katze erst vor wenigen Wochen vor derselben Kulisse in die Brücke.

Während andere auf Instagram ihre Workout-Routinen veröffentlichen, bleibt Katzenberger herrlich entspannt. Ihre sportlichen Fähigkeiten nutzt sie für gute Gags und das Sixpack malt sie sich eben einfach mit Sonnencreme auf.