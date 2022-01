Mutierten in der Not zu Hausmännern: Bill und Tom Kaulitz (v.l.).

Für Bill und Tom Kaulitz läuft Silvester völlig anders als geplant. Wie die Zwillingsbrüder jetzt in ihrem Podcast verraten, gab es zum Jahreswechsel statt einer "geilen Party" einen Abend zu zweit auf der Couch - samt Corona-Infektion. Tom Kaulitz hat es dabei heftiger erwischt als seinen Bruder.

Während sie die Weihnachtsfeiertage noch im Kreise sämtlicher Liebsten verbringen konnten, machte den Kaulitz-Zwillingen zu Silvester das Coronavirus zu schaffen. Wie die beiden Tokio-Hotel-Musiker in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" jetzt verraten, verbrachten sie den Jahreswechsel zu zweit auf dem Sofa.

Sie hätten "bonzenmäßig" Weihnachten gefeiert, erklärt Tom Kaulitz. "Wir haben kistenweise Rotwein getrunken - sehr, sehr lecker - wir haben Filme geguckt, ich weiß nicht, ob ich jemals so viele Filme an einem Stück geguckt habe, getrunken, gegessen", so Heidi Klums Ehemann weiter. Er spricht von einem "gemütlichen Weihnachten", doch die Geschenke seien teilweise sehr dekadent gewesen. Sogar ein Auto samt Schleife habe vor der Tür gestanden.

"Dafür war unser Silvester gar nicht bonzenmäßig", berichtet der Gitarrist. "Da haben wir einfach von einer Fastfood-Kette Essen bestellt und einen Film geguckt und haben auf der Couch abgegammelt. Wir waren zu Hause und waren krank - an Covid." Dabei seien sie extrem vorsichtig gewesen, wundert sich der 32-Jährige. "Eigentlich machen sich alle Leute über uns lustig, weil wir so extrem vorsichtig sind. Wir sind nur Maske, nur Abstand, treffen uns kaum mit Leuten" Dennoch hatte es sie erwischt.

"Wie eine schwere Grippe"

Besonders schlimm war die Situation offenbar für Bill Kaulitz. "Ich dachte, ich sterbe", erklärt er, fügt aber auch hinzu, dass das nicht etwa an seinem Gesundheitszustand lag. "Ich hatte fast keine Symptome. Ich hatte keinen Schüttelfrost, kein Fieber, gar nichts. Ich hatte ganz krasse Halsschmerzen - das über mehrere Tage." Doch sei er auf eine "geile Party" eingeladen gewesen, die er nun natürlich nicht besuchen konnte. Sein Bruder Tom hingegen klagte über deutlich heftigere Symptome: Schüttelfrost, Fieber - es habe sich "wie eine schwere Grippe" angefühlt.

Und weil in so einem Fall jeglicher Kontakt zu Personen außerhalb des eigenen Haushalts untersagt ist, mussten sich die zwei selbst um ihre Versorgung und die der übrigen Familie kümmern. "Wir mussten irgendwie richtig ran", so Bill Kaulitz. Und auch Tom klagt: "Für acht Leute Essen kochen, abwaschen, für acht Leute Klamotten waschen, Handtücher waschen, wischen, saugen." Richtige Hausmänner seien sie gewesen, stellen die zwei nicht ohne Stolz fest. Doch sind sie sicherlich froh, wenn das wieder die Angestellten für sie selbst, Heidi Klum und ihre Kinder übernehmen können.