Natascha Ochsenknecht und ihre Kinder sind alles andere als öffentlichkeitsscheu. Bald geben sie dem interessierten Zuschauer noch tiefere Einblicke in ihr Privatleben: Vier Generationen der Familie werden von der Kamera in ihrem Alltag begleitet. Nur Papa Uwe ist nicht an Bord.

"Die Geissens", "Die Wollnys" - und jetzt auch "Diese Ochsenknechts"! Natascha Ochsenknecht und ihre Kinder bekommen ihre eigene Reality-Show. Ab Anfang 2022 ist die Family mit ihrer Sendung beim Sender Sky vertreten. Das teilte Ochsenknecht auf Instagram mit. Es wird "um unsere Familie, wie wir leben, arbeiten" gehen, erklärt sie in einer Story. Und Ochsenknecht verspricht: "Es wird sehr, sehr lustig."

In "Diese Ochsenknechts" werden Wilson Gonzalez, Jimi Blue und Cheyenne Ochsenknecht gemeinsam mit ihrer Mutter vor der Kamera stehen. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, wird Uwe Ochsenknecht nicht dabei sein, dafür aber Nataschas Mutter Bärbel sowie Cheyennes Freund Nino.

Gedreht wird die Show demnach unter anderem in Berlin und auf Mallorca. Die Dreharbeiten laufen bereits seit Anfang des Jahres, wie Cheyenne Ochsenknecht in einer Instagram-Story berichtet. So könnte womöglich auch die Beziehung zwischen Jimi Blue und Ex-Freundin Yeliz Koc, mit der er ein gemeinsames Kind erwartet, thematisiert werden.

Auch die sechs Monate alte Tochter von Cheyenne und ihrem Freund Nino wird Teil der Show sein - allerdings nur verpixelt, wie die 21-Jährige erzählt. Die Vorfreude bei der Familie ist groß. "Wir wollten das einfach schon immer mal machen", sagt Cheyenne. Es habe schon so viele Situationen gegeben, in denen sich die Familie gedacht habe: "Warum filmt das keiner?"