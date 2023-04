Die Vorbereitungen auf die Krönung von König Charles III. laufen auf Hochtouren. Doch nun wird erst noch einmal der verstorbenen Queen gedacht. An ihrem Geburtstag erinnern die Royals an Elizabeth II., auch mit einem zuckersüßen Foto, das bislang unveröffentlicht war.

Die im September verstorbene Queen Elizabeth II. wäre am Freitag (21. April) 97 Jahre alt geworden. Zum Geburtstag der Monarchin schwelgen ihre Familienmitglieder in den sozialen Medien in Erinnerungen. Ein besonders rührendes Foto von ihr teilten Prinz William und Prinzessin Kate auf ihrem Instagram-Account.

Auf dem noch nie gesehenen Schnappschuss, laut Bildunterschrift im vergangenen Sommer auf Schloss Balmoral von Prinzessin Kate fotografiert, sitzt die damalige Königin auf einem hellgrünen Sofa. Dabei umgeben sie zehn ihrer Enkel- und Urenkelkinder.

Acht Enkel, zwölf Urenkel

Rechts von ihr ist Savannah Phillips (12), Tochter von Prinzessin Annes Sohn Peter und ihre älteste Urenkeltochter, zu sehen. Links sitzen die drei Kinder von Annes Tochter Zara Tindall: die neunjährige Mia mit ihrem jüngeren Bruder Lucas (2) auf dem Schoß, direkt dahinter die vierjährige Lena.

Hinter dem Sofa stehen William und Kates Kinder Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) mit Isla Phillips (11) in einer Reihe. Ganz hinten stehen zudem die zwei jüngsten Enkel der Queen: Prinz Edwards Kinder Lady Louise Windsor (19) und James, Graf von Wessex (15).

Insgesamt brachte es die Queen auf acht Enkelkinder, zu denen unter anderem Prinz Harry und Prinz William gehören. Hinzu kamen zwölf Urenkelkinder, von denen auf dem neuen Foto vier fehlen: Harrys Kinder Archie (3) und Lili (1) sowie Prinzessin Beatrices Tochter Sienna (1) und Prinzessin Eugenies Sohn August (2).

"Unglaubliches Leben"

Anlässlich ihres 97. Geburtstages erschien auch auf dem offiziellen Account von König Charles III. und seiner Frau Camilla ein Foto der Queen. "Heute an ihrem 97. Geburtstag erinnern wir an das unglaubliche Leben und Vermächtnis Ihrer Majestät Queen Elizabeth II.", heißt es dazu. Und weiter: "Als Ihre Majestät im April 1926 geboren wurde, hatten Prinzessin Elizabeth und ihre Familie nicht damit gerechnet, dass sie eines Tages Königin werden würde."

Elizabeth II. war die älteste Tochter von König George VI. und Queen Elizabeth, zum Zeitpunkt ihrer Geburt Herzog und Herzogin von York. Ihr Onkel Edward VIII. dankte 1936 ab, um die geschiedene US-Amerikanerin Wallis Simpson zu heiraten. Damit machte er Elizabeths Vater zum König und sie zur Thronfolgerin.

Elizabeth II. bestieg am 6. Februar 1952 den britischen Thron. Zum Zeitpunkt ihrer Krönung am 2. Juni desselben Jahres war sie 26 Jahre alt und Mutter von zwei jungen Kindern. Weniger als fünf Jahre zuvor, am 10. November 1947, hatte sie ihren Ehemann Prinz Philip geheiratet. 1948 brachte sie Sohn Charles zur Welt, 1950 Tochter Prinzessin Anne.

Königin der Rekorde

Als Königin brach Elizabeth II. so einige Rekorde. "Ihre Majestät wurde Großbritanniens am längsten regierende Monarchin - die einzige in der Geschichte, die ein Platinjubiläum feierte", heißt es dazu erklärend in dem Instagram-Post.

Noch im Juni 2022, wenige Monate vor ihrem Tod, fanden die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen statt. Am 8. September 2022 starb die Monarchin im Alter von 96 Jahren auf Schloss Balmoral in Schottland. Ihr Sohn Charles III. folgte ihr auf den Thron, seine offizielle Krönung ist für den 6. Mai geplant.