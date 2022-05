"Die Thomalla hat einen an der Waffel"

Eine Ladung Sand für Poldi "Die Thomalla hat einen an der Waffel"

Am Anfang war der Döner ...: Lukas Podolski.

Eigentlich fing alles mit einem Döner an. Doch der vorläufige Höhepunkt ist eine Ladung von 13 Tonnen unbestelltem Sand vor dem Sportpark von Lukas Podolski in Bergheim - mit freundlichen Grüßen von Sophia Thomalla. Wie konnte es nur so weit kommen?

Was sich liebt, das neckt sich, heißt es. Nun sind Sophia Thomalla und Lukas Podolski zwar kein Liebespaar, aber sie scheinen sich dennoch irgendwie zu mögen. Jedenfalls liefern sie sich gerade einen neckischen Schlagabtausch, an dem auch ihre Followerinnen und Follower in den sozialen Netzwerken teilhaben können.

So hinterließ die Moderatorin zuletzt einen Haufen Sand für den Fußballprofi, den dieser nun dringend loswerden will, wie sein neuester Instagram-Post beweist. "13 Tonnen Sand kostengünstig abzugeben. Bitte DM (persönliche Nachricht) an Sophia Thomalla", schrieb er unter ein Foto, das ihn beim Schippen des Sandes zeigt. Wie es zu der ungewöhnlichen Lieferung kam? Nun, alles begann mit einem Döner.

Als der Fußballer am Dienstag ein Foto von sich mit einem Döner seiner eigenen Imbisskette mit der Beschreibung "Zurück in Köln. Erstmal ein Döner" postete, ahnte er nicht, dass Sophia Thomalla das als Anlass für einen Scherz nehmen würde. Prompt reagierte diese nämlich auf das Foto mit dem Kommentar: "Ich dachte immer, Döner macht schöner", und fügte ein lachendes Emoji hinzu. Das ließ der Sportler nicht auf sich sitzen und antwortete: "Hahahaha ... Du in Köln? Erste Hilfe ist unterwegs ...!"

Nur kurz darauf hielt die Moderatorin tatsächlich einen Döner der Poldi-Dönerkette in der Hand, wie sie in einem Post bewies. Der Fußballprofi hatte ihr eine Ladung Essen ins Büro des Start-ups Schüttflix geschickt, wo sie zu dem Zeitpunkt zu Besuch war. Thomalla ist nicht nur Testimonial, sondern auch Mitgesellschafterin des Unternehmens. Zu ihrem Post schrieb sie: "Der Dönermann war da! Touché! 1:1 für Lukas Podolski. Das war 'n Elfer ohne Torwart." Und sie legte nach: "Wart' ab, mein Freund, werd' mich nachher gebührend revanchieren."

"Lecker war's"

Thomallas Retourkutsche folgte prompt. Vor Lukas Podolskis Sportpark in Bergheim landeten 13 Tonnen Sand. "Dachte, Spielsand kann man als Sportler immer gut gebrauchen", scherzte die 32-Jährige in einer Instagram-Story, in der der Lastwagen mit der Ladung zu sehen ist.

Weitere Storys zeigen das Abladen der Fracht vor dem Sportpark. Abschließend präsentierte sich Thomalla amüsiert erneut mit dem Döner in der Hand und schrieb dazu: "Aber lecker war's. Danke!"

"Das passiert, wenn sich Sophia Thomalla bei dir für 'nen Döner bedankt", kommentierte wiederum der Fußballer in einem Repost von Thomallas Instagram-Story. Die Neckerei nahm Podolski allerdings mit Humor. "Die Thomalla hat einen an der Waffel. Die ist nicht mehr ganz sauber", scherzte er zur Sand-Lieferung abschließend in seiner Story. Wie der Döner soll aber auch der Sand eine sinnvolle Verwendung verwenden: Podolski kündigte an, die Ladung der Stadt Bergheim zu spenden - für Spielplätze oder Hochwasserschutz.