"Eine schrecklich große Familie" sind sie ohnehin schon. Doch nun wächst der Clan um Mutter Silvia Wollny ein weiteres Mal. Dafür sorgt Tochter Lavinia. Die 22-Jährige erwartet ein Baby.

Lavinia Wollny ist schwanger. Das hat das Mitglied der TV-Großfamilie in einem Instagram-Post bekannt gegeben.

"Es ist so unglaublich, seit dem Tag, als wir erfahren haben, dass wir ein gemeinsames Baby erwarten, können wir es kaum abwarten, dich endlich in unseren Händen zu halten", schreibt die 22-Jährige zu einem Ultraschallbild. "Unsere Liebe zu dir wächst von Tag zu Tag und es ist ein unbeschreibliches Gefühl, dabei zuzusehen, wie du wächst."

Ihre Mutter Silvia Wollny, die mit ihrer Familie durch das RTLzwei-Format "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" bekannt wurde, hatte zuvor ebenfalls ein Ultraschallbild veröffentlicht. Sie verriet noch nicht, welches Familienmitglied sich über Nachwuchs freuen darf.

"Wir wachsen weiter, ich werde wieder Oma. Jetzt heißt es wieder Babysachen shoppen", schrieb sie unter anderem zu dem Bild. Außerdem plauderte sie aus, dass die werdende Mutter im fünften Monat schwanger sei.

Auch Lavinia Wollnys Geschwister haben ihre Freude auf Instagram zum Ausdruck gebracht. So gratulierte unter anderem Estefania Wollny in einer Instagram-Story, ebenso wie Sarafina Wollny, die das Ultraschallbild kommentierte: "Wir freuen uns sehr, das kleine Würmchen bald in den Armen zu halten."

Mitte Mai hatten die 26-Jährige und ihr Ehemann Peter die Geburt ihrer Zwillinge gefeiert. Das Brüderpaar Emory und Casey wurde per Kaiserschnitt zur Welt gebracht.

Die Sendung "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" läuft seit 2011 in inzwischen zehn Staffeln bei RTLzwei. Das Format begleitet die aus Neuss stammende Familie in ihrem Alltag. Oberhaupt ist Mutter Silvia, die selbst elf Kinder zur Welt brachte und bereits 13 Enkelkinder hat. Doch die einen oder anderen Enkel dürften wohl auch in Zukunft noch hinzukommen.