So blond war Daniela Katzenberger nicht immer.

Auf dem Profil dieser deutschen Berühmtheit gibt es immer wieder niedliche Kinderfotos zu sehen, doch meist ist darauf ihre Tochter abgebildet. Nun zeigt die heute 33-Jährige ein Bild aus ihrem privaten Fotoarchiv, und so brav sieht man sie sonst nur selten.

Wirft man gerade einen Blick auf Daniela Katzenbergers Instagram-Account, sieht man dort vor allem Fotos von Töchterchen Sophia, die mit dem neuesten Familienmitglied Ruby, einem niedlichen Chihuahua-Welpen, kuschelt. Auf dem zuletzt geposteten Foto fehlt der Hund, doch erst beim zweiten Blick fällt auf, dass es sich bei dem Kind darauf auch nicht um Sophia handelt.

Es ist die Katze selbst im zarten Kindesalter. Sie ist ziemlich herausgeputzt, trägt eine weiße Bluse, einen blauen Satin-Rock, eine weiße Strumpfhose und Schleife im damals noch dunklen Haar. In der Hand hält sie ein leeres Körbchen, was sich durch den Text zum Foto schnell erklärt: "Im Archiv gefunden. Weiß jetzt gerade nicht, die wievielte Hochzeit meiner Mutter das war, aber irgendeine zwischen eins und fünf." Die kleine Spitze in Richtung von Iris Klein löst die 33-Jährige dann aber direkt auf, indem sie hinzufügt: "Ja, sie weiß, wie ich's meine."

Sophia und Ruby in love

Die Braut ist nur im Anschnitt zu sehen, trägt darauf ein weißes Hochzeitskleid samt Schleier. Tatsächlich nimmt es die 52-Jährige mit Humor und kommentiert das Foto ihrer Tochter selbstironisch mit den Worten: "Mit vier und fünf bin ich immer noch verheiratet."

Schon vor drei Tagen postete die Katze zum "Weltmädchentag" ein Babyfoto von sich in weißem Kleidchen und mit dem obligatorischen Spielzeugtelefon, mit dem Kinder früher in professionellen Fotostudios gerne abgelichtet wurden.

Die Bilder von Sophia und Ruby folgten wenig später. Da die Katze offenbar sofort mit harscher Kritik seitens ihrer Follower rechnete, schrieb sie dazu: "Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr sie diesen Hund liebt. Auf die Gefahr hin, einen Shitstorm zu kassieren, da die Hundeschnauze an Sophias Mund ist." Der blieb aber aus, stattdessen hagelte es ähnlich verzückte Kommentare wie nun zu dem Kinderfoto von der Katze selbst.