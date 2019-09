Fran Drescher spielte in "Die Nanny" nicht nur die Hauptrolle, sie hatte auch die Idee zur Sitcom und produzierte sie. Nun verrät die 61-Jährige, wie es um die Reboot-Pläne zu der Kultserie steht - und wen sie am liebsten in ihrer legendären Rolle sehen würde.

Bereits vor einem Jahr benannte Fran Drescher ihre Wunschkandidatin für ihre mögliche Nachfolge als "Die Nanny": Wenn es nach ihr ginge, sollte Rapperin Cardi B in einem Reboot der Sitcom aus den 1990er-Jahren die Rolle des schrillen Kindermädchens Fran Fine übernehmen. Diesen Wunsch wiederholt die 61-Jährige nun in einem Interview erneut.

Ob es eine tatsächlich Neuauflage geben wird und wie diese aussehen soll, stehe noch nicht konkret fest, sagte die Schauspielerin dem US-Nachrichtenportal "ET Online". Sie sei jedoch der Idee gegenüber nicht abgeneigt. "Der Grundstein ist gelegt", sagte Drescher und verriet, mit Cardi B bereits über eine mögliche Zusammenarbeit gesprochen zu haben. "Ich finde [Cardi] toll, sie wäre meine erste Wahl für die Rolle - wenn sie diszipliniert ist."

Dass auch die Rapperin tatsächlich Interesse an der Rolle haben könnte, belegt ein Instagram-Post von 2018, den Cardi B bei der Mailänder Modewoche absetzte. Er zeigt die 26-Jährige von Kopf bis Fuß in Leo-Print. "Fran Drescher trägt Dolce & Gabbana", schrieb sie dazu.

"Es gibt viele Möglichkeiten"

Zwar könne es auf Dauer sehr anstrengend sein, jede Woche zu drehen, doch auf der anderen Seite wäre es eine sehr "komfortable Arbeitsweise", vor allem für jemanden, der ein Baby hat, findet Drescher. Zudem hätte Cardi B die Möglichkeit, während der Drehpausen zwischen den Staffeln auf Tour zu gehen.

Drescher spielte nicht nur die Hauptrolle in "Die Nanny", sie hatte die Idee zur Sendung und produzierte sie auch. Die Sitcom lief von 1993 bis 1999 und brachte den Darstellern zahlreiche Golden Globe- und Emmy-Nominierungen ein. Mit ihrem Co-Produzenten Peter Marc Jacobson war Drescher 21 Jahre lang verheiratet. 1999 ließen sie sich scheiden, kurz darauf outete sich Jacobson als homosexuell. Bis heute sind die beiden gut befreundet.

Ob Drescher bei einem Remake noch einmal vor der Kamera stehen würde, weiß sie selbst noch nicht. Fest steht aber, dass sie die Rolle der Nanny auf keinen Fall noch einmal spielen will. "Wenn, dann würde ich die Rolle von Frans Mutter Sylvia übernehmen", erklärte sie. Morty, den Vater von Fran, könnte ihrer Meinung nach John Leguizamo spielen. "Es gibt viele Möglichkeiten, etwas Fantastisches daraus zu machen und es ins 21. Jahrhundert zu bringen", so Drescher.